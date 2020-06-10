王子邱勝翊曝已練出六塊腹肌！狂健身全身酸痛靠「米奇暖摩枕」療癒身心

▲王子邱勝翊親自示範使用OSIM米奇暖摩枕，平時還會用這些方法舒壓 。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導 圖／記者王則絲攝、品牌提供

按摩器品牌OSIM首度與迪士尼聯名推出「米奇暖摩枕」系列，今（10日）邀請到男神邱勝翊（王子）擔任一日店長，用獻給粉絲的浪漫按摩服務親自示範給大家看。邱勝翊近期決心改變體態，並積極在健身、打籃球，所以全身都處在酸痛狀態，米奇暖摩枕正好起到療癒身心的作用，並害羞透露：「現在大概有六塊（腹肌）了！」

邱勝翊在現正熱播的新劇《覆活》中飾演一個帶有些邪氣與憤怒情緒的角色，跳脫了往常的「暖男」角色，令他感到很過癮、非常新奇。所以近期也下定決心想要改變體態，把身體練壯一些，將來可能會接下更具挑戰性的角色。

邱勝翊在訪問中提到：「原先只有58公斤。」超輕盈的體重讓現場嚇傻，目前則成功胖了6公斤，向著目標68公斤持續邁進，每週固定健身「練二休一」，並堅持打籃球。今日活動上也可明顯看出邱勝翊擺脫單薄的身形，穿上西裝看起來特別挺拔、有料，帥翻現場觀眾、粉絲，並透露：「現在大概有六塊（腹肌）了！不過還不夠滿意，之後再給大家看。」

邱勝翊坦言自己身為一個3C控，加上近期積極運動的關係，全身都很痠痛，女友也不常在身邊，剛好有這個「米奇暖摩枕」可以舒緩不適，不論是肩頸、腰部或是腿部都能使用，總共推出四款造型，邱勝翊自曝：「我本身是米奇的大粉絲。」比女友還愛米奇，最喜歡的款式是「俏皮米奇款」，其中「加熱」功能最深得他的心。

▲本次活動還加碼請邱勝翊親自為幸運粉絲提供按摩服務，令現場尖叫聲連連。



OSIM「米奇暖摩枕」系列每款僅限量700台，限時優惠價NT＄2,980，已於專櫃、官網和MOMO購物網開始販售，OSIM也特別為迪士尼巨星米奇聯名系列開設三處快閃店，分別為台北信義新天地A8（6/9~6/30）、板橋大遠百（6/22~7/2）以及高雄夢時代（6/18~7/5）。若想更近一步了解暖摩枕，可參考先前《ET FASHION》為大家報導的開箱影片。

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▲亮燈即表示開啟加熱功能。（圖／記者王則絲攝）



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