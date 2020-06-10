fb ig video ETtoday search mobile

王子邱勝翊曝已練出六塊腹肌！狂健身全身酸痛靠「米奇暖摩枕」療癒身心

>

▲王子邱勝翊親自示範使用OSIM米奇暖摩枕，平時還會用這些方法舒壓 。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導　圖／記者王則絲攝、品牌提供

按摩器品牌OSIM首度與迪士尼聯名推出「米奇暖摩枕」系列，今（10日）邀請到男神邱勝翊（王子）擔任一日店長，用獻給粉絲的浪漫按摩服務親自示範給大家看。邱勝翊近期決心改變體態，並積極在健身、打籃球，所以全身都處在酸痛狀態，米奇暖摩枕正好起到療癒身心的作用，並害羞透露：「現在大概有六塊（腹肌）了！」

▲王子邱勝翊出席OSIM。（圖／品牌提供）

邱勝翊在現正熱播的新劇《覆活》中飾演一個帶有些邪氣與憤怒情緒的角色，跳脫了往常的「暖男」角色，令他感到很過癮、非常新奇。所以近期也下定決心想要改變體態，把身體練壯一些，將來可能會接下更具挑戰性的角色。

邱勝翊在訪問中提到：「原先只有58公斤。」超輕盈的體重讓現場嚇傻，目前則成功胖了6公斤，向著目標68公斤持續邁進，每週固定健身「練二休一」，並堅持打籃球。今日活動上也可明顯看出邱勝翊擺脫單薄的身形，穿上西裝看起來特別挺拔、有料，帥翻現場觀眾、粉絲，並透露：「現在大概有六塊（腹肌）了！不過還不夠滿意，之後再給大家看。」

▲王子邱勝翊出席OSIM。（圖／記者王則絲攝）

邱勝翊坦言自己身為一個3C控，加上近期積極運動的關係，全身都很痠痛，女友也不常在身邊，剛好有這個「米奇暖摩枕」可以舒緩不適，不論是肩頸、腰部或是腿部都能使用，總共推出四款造型，邱勝翊自曝：「我本身是米奇的大粉絲。」比女友還愛米奇，最喜歡的款式是「俏皮米奇款」，其中「加熱」功能最深得他的心。

▲王子邱勝翊出席OSIM。（圖／品牌提供）

▲本次活動還加碼請邱勝翊親自為幸運粉絲提供按摩服務，令現場尖叫聲連連。

OSIM「米奇暖摩枕」系列每款僅限量700台，限時優惠價NT＄2,980，已於專櫃、官網和MOMO購物網開始販售，OSIM也特別為迪士尼巨星米奇聯名系列開設三處快閃店，分別為台北信義新天地A8（6/9~6/30）、板橋大遠百（6/22~7/2）以及高雄夢時代（6/18~7/5）。若想更近一步了解暖摩枕，可參考先前《ET FASHION》為大家報導的開箱影片。

►試・開箱／米奇幫按摩太貼心　OSIM「手比愛心」聯名款好適合告白

▲王子邱勝翊出席OSIM。（圖／記者王則絲攝）

▲亮燈即表示開啟加熱功能。（圖／記者王則絲攝

►周湯豪頂栗子頭詮釋「夏季男友風」　皮衣、花襯衫上身帥到分手

關鍵字：

王子, 邱勝翊, OSIM, 暖摩枕, 米奇暖摩枕, 迪士尼, 聯名, 限量, 酸痛, 舒壓
fashion.net

熱門文章

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

ET Fashion

推薦閱讀

最好別主動找他！3大星座「交往越黏越不愛」射手失去自由就掰了

最好別主動找他！3大星座「交往越黏越不愛」射手失去自由就掰了

太前衛只有GD能駕馭！Nike「未來感科技鞋」碟照曝光　比Dior聯名還限量

太前衛只有GD能駕馭！Nike「未來感科技鞋」碟照曝光　比Dior聯名還限量

戀愛時嘴巴最甜的3大星座男！天秤只排第三、Top1天生「情話嘴」

戀愛時嘴巴最甜的3大星座男！天秤只排第三、Top1天生「情話嘴」

金盞花化妝水「加入秘方」變超狂保濕噴霧！網讚：太厲害的idea 跟著下手就沒錯！寶雅曝「內行人購物清單」，一上架就缺貨 朴敏英、秀智搶穿「綠色碎花洋裝」　陽光灑下網暴動：仙女下凡 盤點9款「無毒護唇膏」　親民百元價，幼童孕婦也能安心用 連鎖咖啡首發！丹堤推振興券方案　「買10杯送20杯」可喝一整年 照著做，繼續瘦！幫助突破「減肥停滯期」的3個小妙招 林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面