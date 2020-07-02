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夏天來了／想美胸先脫掉調整型內衣　必學按摩3招：沖冷水、畫小圈很有效

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▲克蘭詩,美胸,胸型,比基尼。（圖／Unsplash、Pixabay、品牌提供）

▲想要有美胸就靠按摩來加強。（圖／Pixabay）

記者李薇／台北報導

夏天來了！談一場戀愛、來一趟輕旅行、把自己打理完美，甚至挑戰一下沒做過的活動，都是最好時機。《ET FASHION》送上「夏天來了」專題，教你如何在豔陽天穿戴有型、美出新境界，還有名人傳授聰明打包術、養出零贅肉體態，千萬要看。

夏季到來，衣服變得輕薄，也可能穿泳裝、比基尼到沙灘，漂亮的胸型能讓整個人更美，克蘭詩教育訓練部講師Grace分享3招按摩的手技，還有飲食的技巧，不但可以讓胸部看起來更加渾圓漂亮，還會有豐胸的效果，值得學起來。

▲克蘭詩,美胸,胸型,比基尼。（圖／Unsplash、Pixabay、品牌提供）

▲胸型好看穿比基尼也會很美。（圖／Unsplash）

Grace指出，胸部的肌膚下有40%脂肪，和一般肌膚不同，而從下顎到前胸再到下胸，有肌群支撐，像是天然隱形的內衣，只要保持這部位的彈性，就能夠讓胸型看起來飽滿又漂亮。

1.洗澡時，將沐浴乳全部清潔完後，在胸部沖10秒鐘冷水，可以加強肌膚的緊實度。

2.穿衣服前，先做胸部按摩，建議搭配專屬的豐胸乳液，避免摩擦肌膚，先由胸部下緣沿著胸部往腋下外緣推動，再往上、往內推動到上前胸的位置，等於畫一個大C的形狀做按摩，大約做7到10次。

3.接著在胸部的上下左右4個點按壓之後，畫小圓按摩，刺激乳腺以及加速新陳代謝，重複做7至10次。

▲克蘭詩,美胸,胸型,比基尼。（圖／Unsplash、Pixabay、品牌提供）

▲游泳可以幫助胸型變緊實。（圖／Unsplash）

「像是吊單槓、擴胸運動、游泳的自由式、仰式、或是抱胸用右手掌推動左邊臂膀之類的動作，都可以訓練到胸部以及後背肩頸的位置，幫助胸型更加挺立，還能夠改善掰掰袖的問題」，Grace表示，女生還可以運用生理期結束12天後的1至2周按摩，效果會最好。

飲食上可以選擇高蛋白的食物，「像是海鮮、牛肉、雞胸肉、牛奶、鮭魚等，多吃可以幫助豐胸，或是大豆類型的食物，豆腐、豆漿等等，也是對女性很好的食材」。

▲夏天來了美胸。（圖／Pexels）

▲透過飲食也可以幫助豐胸。（圖／Pexels）

另外，胸部肌膚的保濕也要做好，因為當肌膚沒有修護，就會容易老化鬆弛，建議要定期去角質，可以讓吸收度提升，搭配保濕乳液按摩保養，可以讓胸部肌膚增加細緻度及光澤感。

喜歡穿調整型內衣的女孩也要注意，Grace表示，如果要出席重要的場合偶爾穿還好，但天天穿很容易造成胸部變形，或是表皮鬆弛、脂肪移位，建議還是少穿，透過保養、運動來改善維持緊緻彈性。

【推薦單品】

按摩時建議先抹上乳液，防止過度摩擦同時也更順手，專門的美胸霜很容易被直接聯想，其實也可以使用其他潤膚霜，在按摩的同時滋潤肌膚。

▲克蘭詩,美胸,胸型,比基尼。（圖／Unsplash、Pixabay、品牌提供）

▲克蘭詩牛奶果美胸霜，50ml，2,350元。（圖／品牌提供，以下同）

▲克蘭詩,美胸,胸型,比基尼。（圖／Unsplash、Pixabay、品牌提供）

▲Augustinus Bader全能賦活身體潤膚霜170ml，5,690元。

▲SABON。（圖／品牌提供）

▲SABON玫瑰茶語清爽保濕凝凍，200ml，1,480元

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▲DIPTYQUE 身體保濕柔膚乳250ml，2,100元。

▲克蘭詩,美胸,胸型,比基尼。（圖／Unsplash、Pixabay、品牌提供）

▲L'OCCITANE杏仁緊膚凝霜200ml，2,280元。

關鍵字：

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fashion.net

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