DIOR新包以「狗」為名　Angelababy、吳謹言搶背曬腿變雙胞胎

▲DIOR Bobby包簡約優雅，細節滿滿。（影／記者林明瑋攝）



記者林明瑋 / 台北報導

Bobby，在DIOR世界裡佔了重要地位，最新包款便以此為名，女星Angelababy、吳謹言已經搶先曬包同時曬腿，短裙、斜背姿勢，乍看還以為是雙胞胎。至於Bobby，其實是Dior先生的愛犬，不但陪伴他，也經常出現在設計中，最新的Bobby包便是這樣的延續。

▲吳謹言穿短裙秀出細白美腿。（圖／翻攝DIOR微博）



▲Angelababy配上靴子帶出個性。（圖／翻攝DIOR微博）

Dior先生曾在回憶錄中提到：「每一季的高級訂製服系列，都有一套預期會成功的套裝，命名為Bobby。」不少過往的服裝照中，可見到模特兒與狗狗同框，1952年的Miss Dior香水曾推出限定版，以他的愛犬形象為瓶身，裝飾著Dior先生的手寫簽名，足以說明他對狗兒的喜愛程度。

▲Dior先生與他的狗兒。（圖／品牌提供，以下同）



▲1953年秋冬高級訂製服系列中的Bobby套裝（左）、1949年春夏高級訂製服，模特兒與狗狗一起入鏡。



▲1952年的Miss Dior香水Bobby限定版。



▲2018年秋冬男裝秀，秀場中央的KAWS BFF公仔抱著一隻Bobby狗狗。

近期還有2018年6月Kim Jones入主DIOR男裝的首個大秀上，佇立於秀場中央的大型裝置KAWS BFF公仔，也抱著一隻Bobby狗狗。Bobby在DIOR的歷史中不時出現，份量不輕。

▲DIOR Bobby包的製作過程講究。

實際感受DIOR Bobby包，可以看到它有著漂亮的弧形包身，正面皮帶上的CD金屬裝飾很有識別度，磁扣設計開闔方便，背面熱壓浮雕著「30 Montaigne」字樣，也就是DIOR巴黎總店的地址，與2019年6月推出的蒙田包有異曲同工的特色。

▲駝色小牛皮中型肩背包110,000元、白色小牛皮小型包99,000元、Oblique藍色刺繡帆布中型包110,000元。



▲黑白兩色大型肩背包搭配的是Oblique 藍色刺繡寬背帶，128,000元。

DIOR Bobby包有3種不同大小、4種顏色，包括以頂級Box小牛皮打造的黑、白、駝色，以及經典的Oblique丹寧藍斜紋提花款，肩背帶可調整長度方便側背或肩背，也可拆卸成為手拿包，展現不同態度。特別的是黑、白色有大尺寸，搭配的是Oblique 藍色刺繡寬背帶，更有特色。

▲吳謹言（左）、Angelababy各自背上DIOR Bobby包，效果有幾分神似。（圖／翻攝DIOR微博）

Angelababy背著Oblique緹花款，搭配格紋襯衫、皮革短裙以及黑靴，顯得很有個性，一雙白皙長腿成了包包之外的另一個吸睛點，吳謹言則穿著成套的格紋外套與短褲裙，斜背小尺寸、駝色DIOR Bobby包，再加上黑色短襪與平底鞋，飄散著學院風，脫掉外套側背黑色DIOR Bobby包，則示範了另一種效果；劉嘉玲也搶先分享收到的白色DIOR Bobby包，側背出姊的氣勢。

▲劉嘉玲搶先背著白色的DIOR Bobby包。（圖／翻攝劉嘉玲IG）

【看更多掀蓋包】

SAINT LAURENT Kaia

以超模Kaia Gerber為名，外型簡單優雅又可愛，有牛皮、蟒蛇皮材質，以及不同尺寸可選擇，除了Kaia本人，孫芸芸也曾背著亮相。

▲孫芸芸背著SAINT LAURENT Kaia包。（圖／翻攝孫芸芸IG）



▲SAINT LAURENT Kaia包，迷你款41,700元、小型款50,000元。（圖／翻攝SAINT LAURENT官網）

LOUIS VUITTON Point 9

以巴黎新橋（Pont Neuf）為概念，包型硬挺，有著優雅弧線，採用平滑、有輕量填充的小牛皮製成，楊丞琳背著橘黃色搭配丹寧連身褲，有點帥又搶眼。

▲楊丞琳穿丹寧連身褲，搭配LV Point 9包。



▲LV Point 9包，各132,000元。

BURBERRY TB

TB金屬扣便是標記，從創辦人Thomas Burberry姓名縮寫的典藏插圖手稿得來靈感，搭配鞣製皮革或帆布滾邊，曾之喬、許路兒都背上了。

▲許路兒（左）背BURBERRY TB包皮革款、曾之喬背帆布款。（圖／翻攝許路兒IG、曾之喬IG）



▲BURBERRY小型帆布皮革緄邊TB包65,000元（左）、小型皮革款75,000元。

VALENTINO SuperVee

中央的金屬V字浮誇大膽，以復古黃銅效果處理，讓包款有了亮眼的標記，有別於一體成形的翻蓋設計，以皮革拼接方式創造出層次感。

▲徐若瑄（左）、韓星Jessica背著VALENTINO SuperVee包，展現不同風格。



▲VALENTINO小尺寸SuperVee包，各72,000元。