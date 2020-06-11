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美白2大對策！改善膚色不均、暗沈蠟黃　臉部立即亮一號

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▲美白2招改善膚色不均、暗沈蠟黃。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲現代女性不再盲目追求白皙膚色，但勻淨透亮的肌膚依舊不能少。(圖／翻攝IG @cliniquekorea、@aoihamada)

記者張毓容／綜合報導

隨著時代的進步，現在女生不再一昧追求白皙膚色，比起變白，勻淨透亮的肌膚更重要，而其中最讓人困擾的就是膚色不均和肌膚暗沉蠟黃等2大問題。想要改善其實也不難，先了解個別成因再搭配適宜的美白保養，讓肌膚亮起來、揮別小花臉指日可待。

#膚色蠟黃、暗沈無光

導致肌膚暗沉發黃的原因有很多，像是老廢角質堆積過多，使肌膚表層粗糙、透光性降低；忽略防曬或沒有做確實，使黑色素生成過多；或是角質層缺水、過於乾燥也會引起肌膚暗沈無光。

針對肌膚暗沈蠟黃的問題，可視個人肌膚狀況適時使用去角質產品或酸類保養品，代謝過多的老廢角質，增加肌膚透光性；且在保養程序中加入有保濕效果的美白保養品，代謝黑色素同時加強補水，幫助肌膚增加透亮度。另外，要確實做好日常防曬，並維持健康生活作息、充足睡眠，多補充水分和維生素C，適度運動都有助於維持肌膚的新陳代謝。

▲美白2招改善膚色不均、暗沈蠟黃。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲膚色不均的人可利用美白化妝水或精華液濕敷在膚色較暗沈的局部。(圖／翻攝IG@aoihamada)

#膚色不均的花花臉

有些人整張臉膚色不一，某些地方白、有些地方黑，看起來像是花臉小貓，其實會出現在這樣全臉膚色不統一的原因，通常是因為肌膚不同區域的新陳代謝速度不同，使黑色素堆積多寡不同而使膚色有所差別。另外，清潔、卸妝不徹底，使某些局部色素沈澱，也會導致膚色不均。

想改善膚色不均的問題，首先要把清潔、保濕和防曬三大基本關鍵做好，保養時也要別落下髮際線、下巴、唇周等容易忽略的部位。另外，可依照個人狀況，針對膚色較暗沈的局部進行重點美白，除了加入美白保養品，也可利用美白化妝水或精華液加強濕敷，幫助膚色淨白，改善膚色不均狀況。

可搭配這些美白神隊友

▲美白2招改善膚色不均、暗沈蠟黃。（圖／品牌提供、翻攝IG）

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每一滴都含有高達50%獨家光纖淨斑C™的含量，協同多重植物萃取的綜合維它命，精準擊破黑色素生成，強化肌膚修護及抗氧化能力，可改善膚色不均、暗沉、色素沉著與淡化深沉斑點的困擾。

▲美白2招改善膚色不均、暗沈蠟黃。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲霓淨思 高效亮白零觸感面膜，5片，NT$399。

採用獨特「零觸感太空棉」，可吸附滿滿高效精華且無死角貼合肌膚，醫美等級美白成分，有效淡化已生成黑色素並減少生成，改善斑點暗沉，均勻提亮膚色。

▲美白2招改善膚色不均、暗沈蠟黃。（圖／品牌提供、翻攝IG）

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富含溫和又有效的美白成份「激光活能C」，能有效淡化黑色素，改善斑點與暗沉，且添加保濕成分，提高肌膚含水量，讓肌膚加倍水潤透亮，同時讓美白成份更容易被吸收作用，讓全臉更淨白透亮。

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關鍵字：

保養, 護膚, 美白, 美白方法, 對策, 改善, 膚色不均, 暗沈, 蠟黃
fashion.net

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