美白2大對策！改善膚色不均、暗沈蠟黃　臉部立即亮一號

▲現代女性不再盲目追求白皙膚色，但勻淨透亮的肌膚依舊不能少。(圖／翻攝IG @cliniquekorea、@aoihamada)

記者張毓容／綜合報導

隨著時代的進步，現在女生不再一昧追求白皙膚色，比起變白，勻淨透亮的肌膚更重要，而其中最讓人困擾的就是膚色不均和肌膚暗沉蠟黃等2大問題。想要改善其實也不難，先了解個別成因再搭配適宜的美白保養，讓肌膚亮起來、揮別小花臉指日可待。

#膚色蠟黃、暗沈無光



導致肌膚暗沉發黃的原因有很多，像是老廢角質堆積過多，使肌膚表層粗糙、透光性降低；忽略防曬或沒有做確實，使黑色素生成過多；或是角質層缺水、過於乾燥也會引起肌膚暗沈無光。

針對肌膚暗沈蠟黃的問題，可視個人肌膚狀況適時使用去角質產品或酸類保養品，代謝過多的老廢角質，增加肌膚透光性；且在保養程序中加入有保濕效果的美白保養品，代謝黑色素同時加強補水，幫助肌膚增加透亮度。另外，要確實做好日常防曬，並維持健康生活作息、充足睡眠，多補充水分和維生素C，適度運動都有助於維持肌膚的新陳代謝。

▲膚色不均的人可利用美白化妝水或精華液濕敷在膚色較暗沈的局部。(圖／翻攝IG@aoihamada)



#膚色不均的花花臉



有些人整張臉膚色不一，某些地方白、有些地方黑，看起來像是花臉小貓，其實會出現在這樣全臉膚色不統一的原因，通常是因為肌膚不同區域的新陳代謝速度不同，使黑色素堆積多寡不同而使膚色有所差別。另外，清潔、卸妝不徹底，使某些局部色素沈澱，也會導致膚色不均。

想改善膚色不均的問題，首先要把清潔、保濕和防曬三大基本關鍵做好，保養時也要別落下髮際線、下巴、唇周等容易忽略的部位。另外，可依照個人狀況，針對膚色較暗沈的局部進行重點美白，除了加入美白保養品，也可利用美白化妝水或精華液加強濕敷，幫助膚色淨白，改善膚色不均狀況。

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