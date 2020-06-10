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膚況好到不科學！53歲美女阿姨給女孩的「洗臉忠告」

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▲▼53歲美女阿姨給女孩的「洗臉忠告」 。（圖／翻攝自小紅書、IG、UNSPLASH）

▲53歲阿姨糾正年輕女生們的清潔迷思。（圖／翻攝自小紅書/橙子阿姨、IG/stylenanda_korea）

記者曾怡嘉 / 台北報導

《小紅書》美妝保養博主臥虎藏龍，近來美女阿姨們霸屏，許多40、50歲的膚況好比少女，讓人驚嘆不已，其中這位已經53歲的橙子阿姨，皮膚更好到讓年輕女生汗顏。日前她點破清潔盲點，告訴大家洗臉這樣做才對。

▲▼53歲美女阿姨給女孩的「洗臉忠告」 。（圖／翻攝自小紅書、IG、UNSPLASH）

▲阿姨肌膚狀態好到發光。

阿姨和大家分享，她發現身邊有一半以上的小女生，都自稱為敏感肌，其實都是因為清潔過度。許多女生一天要用至少兩次洗面乳，三不五時使用去角質和清潔儀器，誤信謠傳冷熱水交替可以縮毛孔，導致肌膚變得脆弱敏感。

她說健康肌膚很重要，當肌膚屏障受損，許多抗老和美白成分都沒辦法用，就像健康肌膚用A醇，敏感肌只能用A醇衍生物，健康肌膚用高濃度維他命C，敏感肌退而求其次用維他命衍生物。

一天使用一次洗面乳

早上只需要用溫水帶過，因為溫水才能將油脂洗淨，晚上才需要用洗面乳清潔，她更建議卸妝後不需要再二次清潔。

快速洗臉控制在30秒內

洗臉時用指腹快速按摩臉部，先洗容易出油的T字，再洗臉的U區，最後才帶過眼周，洗臉時間最好別超過30秒。

溫水洗臉

她提醒洗臉一定要用溫水，不需要冷熱水交替，微涼的溫水可以帶走臉部油脂。

臉上水分「按乾」非擦乾

記得水份要按乾而不是擦乾，用輕按的方式能避免摩擦肌膚，也建議大家少用化妝棉來卸妝。

▲▼53歲美女阿姨給女孩的「洗臉忠告」 。（圖／翻攝自小紅書、IG、UNSPLASH）

▲清潔不需過度，適度才不會傷害肌膚。（圖／Unsplash）

橙子阿姨的洗臉建議，與皮膚科醫師倡導的不謀而合，肌膚需要適度清潔，去角質其實非必要，過度反而會傷害屏障，有的女生喜歡勤去角質讓肌膚看起來較透亮，或許肌膚已受傷。

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關鍵字：

洗臉, 清潔, 建議, 保養
fashion.net

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