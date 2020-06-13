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「亞洲50最佳餐廳」主廚林恬耀攻信義區　菜色280元起好親民

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▲Chope Chope Eatery進駐信義區。（圖／記者蔡惠如攝、Chope Chope Eatery、新光三越提供）

▲JL Studio主廚林恬耀Jimmy Lim操刀的Chope Chope Eatery進駐信義區。（圖／記者蔡惠如攝、Chope Chope Eatery、新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

信義區又添一家話題餐廳！由今年3月才獲得「亞洲50最佳餐廳」的JL Studio主廚林恬耀Jimmy Lim操刀，首度領軍北上於新光三越A4 4F開設全新品牌「Chope Chope Eatery」，主打新加坡與東南亞菜色，比起單人要數千元套餐，新開店採單點模式，單價280元起就能嚐鮮，如此親民價還不快去訂位！

▲Chope Chope Eatery進駐信義區。（圖／記者蔡惠如攝、Chope Chope Eatery、新光三越提供）

38歲來自新加玻的主廚林恬耀，位於台中的新加破料理餐廳JL Studio從一開始就熱門，去年在「亞洲50最佳餐廳」獲得特別獎，今年更拿下第26名頭銜，如今首度北上在信義新光三越開設Chope Chope Eatery，以更輕鬆的概念欲推廣高質感的東南亞菜，果然光是單價就親民不少，20道菜色從280元起至1,680元不等，無低消，且提供全日營業。

▲Chope Chope Eatery進駐信義區。（圖／記者蔡惠如攝、Chope Chope Eatery、新光三越提供）

▲海南雞飯採麻六甲的「米球」特色。

林恬耀表示，Chope Chope Eatery與JL Studio最大不同的概念，就是提供一個更輕鬆的氛圍，希望台灣消費者能體驗到不一樣的新加坡菜色與東南亞菜，用更親近的方式傳遞出更現代感、更加創新的南洋菜系。

▲Chope Chope Eatery進駐信義區。（圖／記者蔡惠如攝、Chope Chope Eatery、新光三越提供）

▲蝦醬雞翅酥脆口感，搭配鮮嫩雞肉，形成有趣對比。

Chope Chope Eatery除餐點也提供調酒選擇，主打南洋情調的風格調酒，店內氣氛期望營造新加坡街頭里鄰隨處可見的日常氛圍，「Chope」在新加坡代表「佔位」的意思，Chope Chope Eatery作為餐廳名，來衍生歡迎大家來用餐，感受如置身於南洋食堂裡的飲食活力。

▲Chope Chope Eatery進駐信義區。（圖／記者蔡惠如攝、Chope Chope Eatery、新光三越提供）

▲一整隻三點蟹的螃蟹叻沙麵，氣勢十足。

新光三越表示，近兩年針對館內餐飲，積極拜訪各地名廚開發新的品牌，包括牛排教父鄧有癸師傅的「TC Top Cap Steakhouse by Danny」、「MUCHOYAKI」；台北米其林一星主廚林明健的「WILDWOOD」等，信義新天地餐飲佔比約達20％以上，5月後信義區逛街人潮回流，想先品嚐特色餐飲記得先訂位再出門。

▲Chope Chope Eatery進駐信義區。（圖／記者蔡惠如攝、Chope Chope Eatery、新光三越提供）

▲「金杯粿」概念很像潤餅，喜歡什麼就包甚麼。

▲Chope Chope Eatery進駐信義區。（圖／記者蔡惠如攝、Chope Chope Eatery、新光三越提供）

▲「浮誇（小）沙爹」以浮誇的尺寸與名稱產生趣味。

「Chope Chope Eatery」主打以現代風格呈現傳統南洋料理，「金杯粿」出自娘惹菜系，用英國紳士高帽形狀的酥脆薄餅，自行添加喜歡的內餡；「浮誇（小）沙爹」源自印尼沙爹，其浮誇的尺寸與名稱產生對比趣味，佐以特製的花生沙爹醬，風情萬種。

▲Chope Chope Eatery進駐信義區。（圖／記者蔡惠如攝、Chope Chope Eatery、新光三越提供）

▲星馬的國民飲料美祿也入菜，以固態形式重新組構，打造吸睛的招牌甜點「美祿恐龍」，趣味外型讓人超想打卡。

關鍵字：

亞洲50最佳餐廳, 新光三越, 信義新天地, A4, 林恬耀, JL Studio, Chope Chope Eatery
fashion.net

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