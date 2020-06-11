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宋芸樺、張立昂穿情侶裝閃出戲外　謝佳見單車裝束屬「這顆包」最吸睛

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▲宋芸樺、張立昂BOSS，謝佳見BALLY。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供、翻攝自IG@bravolav、@marcourageous

台灣戲劇一線女星宋芸樺與男星張立昂，日前出席主演新劇《浪漫輸給你》首映會，兩人耍默契一同穿上了HUGO BOSS新裝，從戲裡閃出戲外，兩人造型相當匹配。同為戲劇男神謝佳見近期「斜槓」成為YouTuber，在新影片《你敢說我敢做之單車挑戰20K》中跨上Youbike馳騁台北，背後的BALLY圖騰後背包也意外成為目光焦點。

▲宋芸樺、張立昂BOSS，謝佳見BALLY。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲BOSS條紋真絲連身洋裝，NT＄21,900；BOSS米色金屬雙扣腰帶，NT＄7,400。

宋芸樺穿著BOSS條紋真絲洋裝，俐落的寬、直條紋搭配腰帶點綴，拉長身線比例，採用白、海軍藍與亮橘色混搭拼接而成的裙擺，則是綻放出屬於夏日的優雅氣質。

而在劇中飾演霸道總裁的男主角張立昂，選擇了合身帥氣的BOSS 2020早秋系列墨藍色西裝，內搭海洋風藍綠色迷彩印花襯衫，將時髦風範藏在細節裡，與宋芸樺的夏日情懷低調呼應。

▲宋芸樺、張立昂BOSS，謝佳見BALLY。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲內搭BOSS 藍綠色迷彩印花襯衫，NT＄5,700。

接下來看到另一位台灣戲劇男神——謝佳見，日前拍攝YouTube節目，以一身愛迪達單車風裝束駕駛Youbike馳騁於台北，而肩上的印花後背包則成了低調裝扮中的亮點。

▲宋芸樺、張立昂BOSS，謝佳見BALLY。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

原來這款遠看繽紛可愛彩色圖騰後背包，是來自BALLY的「EXPLORE」系列，包身上以童趣畫風描繪出瑞士山脈、鳥兒、花卉植物等自然風景，採用輕盈、防水的科技尼龍，以及易開合的抽繩細節，機能性滿點，非常適合戶外休閒運動時使用。

▲宋芸樺、張立昂BOSS，謝佳見BALLY。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲EXPLORE系列 深藍色尼龍彩色圖騰後背包，NT＄24,580。

而今夏BALLY還迎接了新夥伴「RAY」系列，致敬BALLY悠久的登山文化，大斜口的前袋收納設計，同時滿足機能與時尚造型的需求，綴以瑞士山脈圖騰壓紋皮飾，運用精巧的皮革工藝，並手工縫製內部口袋，撞色科技質材編繩背帶，輕盈得讓所有男士背上即可展開如探險家般的奇幻旅程。

▲宋芸樺、張立昂BOSS，謝佳見BALLY。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲RAY系列 藍色紅底牛皮後背包，NT＄67,680。

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關鍵字：

宋芸樺, 張立昂, 謝佳見, HUGO BOSS, BOSS, BALLY
fashion.net

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