3種愛情的「死亡態度」　徵兆一出現90％會分手

▲感情要互相尊重，不要想改變對方。（圖／PAKUTASO、unsplash，以下同）

編輯／借借

在一段感情裡出現一種死亡態度，這段感情註定走向毀滅，當其中一方出現「優越感」，狀況就會越來越糟，因為莫名其妙的行為與要求就會開始出現，若妳在乎對方請立刻停止，或對方發生這種情形，就要好好跟他說清楚。

▲把自己的情緒跟喜好放優先，然後還要拉對方下水很不智。（圖／翻攝PAKUTASO）

想要對方為自己改變喜好

兩人雖然互相吸引，卻仍然是兩個個體，各自有各自喜好跟生活方式，希望對方也喜歡自己的興趣雖然是正常，但強烈到想用強迫的方式就不合理了，這代表你根本不在意對方的喜好，也不尊重他的想法，只一昧的要對方為你改變，或許一開始他會配合，但總有一天他會無法忍受。

▲覺得自己比對方好，就算多會隱藏，對方也會有感覺。（圖／翻攝PAKUTASO）

覺得對方跟妳交往，是他賺到

無論是收入財力，或是外表讓妳擁有這些優越感，都會導致這段感情的危機，或許在世俗的標準下，妳的條件比對方好，但當初妳是如何為他心動？他也深深的打動了妳不是嗎？想要改變他原本的樣子為了「配得上妳」，根本是本末倒置。

▲價值觀要在交往前溝通，不要想要改變對方。（圖／翻攝PAKUTASO）

不斷嫌棄對方的價值觀

價值觀是長久以來形成的，牽涉到一整個人的性格、行為跟思考方式，像是花錢方式、人生規劃、工作態度等，在交往前就該瞭解對方的價值觀在哪，不要到交往後再來覺得不耐煩，企圖想改變，不但改變不了還會出現巨大失落感。