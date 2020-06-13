一擺居家空間立刻充滿文青風　還能幫助睡眠的香氛蠟燭

▲Boy Smells推出香氛蠟燭。（圖／品牌提供）



記者李薇／綜合報導

來自美國洛杉磯的品牌Boy Smells以簡約多彩的包裝設計，受到重視居家質感的人喜愛，在今年夏天再度引進Pride Collection 彩虹系列限量蠟燭，以6種最受歡迎的香氣配上繽紛玻璃瓶，淡雅的色澤搭配簡約的標籤，擺在家裡看起來很有文青風。



不只是外型很有時尚感，每一款蠟燭也是由蜂蠟搭配椰子臘混合而成，手工倒入彩色的玻璃罐中，散發出迷人的香氣，其中，CAMEO 玫瑰寶石彩虹蠟燭，以溫柔的玫瑰加入性感、沉靜的麝香，裹上一點晚香玉和香草，是一顆聞起來充滿女人味的玫瑰蠟燭。

▲NEOM靜心舒眠系列香氛蠟燭。（圖／品牌提供）



提到香氛蠟燭，NEOM也推出靜心舒眠系列，運用洋甘菊、伊蘭伊蘭還有雪松的香味，甜雅的花香搭配上溫潤的木質調，交織出溫柔好眠的氣息，很適合營造出幫助睡眠的居家氣氛，非常適合有失眠困擾的女孩使用。

▲NEOM靜心舒眠系列泡泡浴。（圖／品牌提供）



靜心舒眠系列不只有香氛蠟燭，這次推出的還有枕頭噴霧、潤澤霜、泡泡浴、精油共5款商品，可以從洗沐系列就，開始營造舒眠放鬆的氣氛，接著使用潤澤霜幫助全身肌膚按摩舒壓，搭配上最後的枕頭噴霧，包準睡眠品質更佳提升。