泫雅男友抱緊處理　同戴寶格麗高調放閃

▲泫雅（左）與男友Dawn經常高調放閃。（圖／翻攝hyunah_aa IG，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

南韓「性感小野馬」泫雅與男友Dawn向來喜歡高調放閃，日前她度過29歲生日，不僅曬男友送的手工蛋糕，還大方分享兩人親吻照，連一起到荒地拍時尚大片，也要抱緊緊，並牽手秀出情侶手環與對戒，全出自寶格麗招牌的B.zero1系列。

▲泫雅（左）與男友Dawn同戴寶格麗B.zero1系列手環與戒指。

泫雅不怕網友看膩她與男友曬恩愛的橋段，曾亮出兩人的情侶帽、情侶鞋，這回是一同戴上寶格麗以古羅馬競技場為設計靈感的B.zero1系列白K金三環戒與手環，Dawn還加碼戴上寶格麗433,900元的OCTO FINISSIMO AUTOMATIC SANDBLASTED 超薄自動上鍊噴砂系列腕錶，洩露小倆口的時尚品味。

▲寶格麗B.zero1系列白K金三環戒（左）61,800元，B.zero1系列白K金手環196,600元。（圖／寶格麗提供）



▲寶格麗OCTO FINISSIMO AUTOMATIC SANDBLASTED 超薄自動上鍊噴砂系列腕錶，約433,900元。



除了個性珠寶，泫雅私下最愛的精品就是香奈兒（CHANEL）了，經常背不同款的翻蓋包、後背包，配上露美腿的穿搭，超級吸睛，她同時也收藏香奈兒BOY·FRIEND腕錶，果然是品牌忠實擁護者。

▲泫雅是香奈兒忠實粉絲，常曬各式香奈兒包款。