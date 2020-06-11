美妝品牌推「最美證件照」服務　專人妝髮+拍照修圖，不用錢！

▲不用出國也能拍出最美證件照，趕快手刀預約。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

隨著百貨業逐漸解封，畢業求職季即將到來，Bobbi Brown和植村秀不約而同推出「時尚證件照」活動，只需繳交預約金至櫃上即可享有彩妝造型服務，再幫你拍一組絕美照片，所有需求讓你一次滿足。

▲不只是證件照，情侶照、形象照都能為你記錄最美的一刻。

不用再飛韓國拍證件照，現在Bobbi Brown居然推出免費服務，化妝師一對一幫你打造適合妝容，並結合專業攝影團隊，讓你拍出絕不後悔的時尚證件照。消費滿額還可再加碼拍攝3張風格美照，無論是求職照、社群美照、情侶寫真，愛怎麼拍就怎麼拍。

▲凡事前預約並繳交預約金500元， 可全額折抵商品，活動當日即贈基礎保養旅行組+數位證件照。

▲植村秀消費滿額，再送你風格形象照，整個潮到破表。

植村秀也推出2020玩色潮拍活動，即日起到7/26為期兩個月，全台百貨接力上陣，由專業彩妝師團隊精心為你妝點，拍攝專業證件照。同樣只需消費滿額，再送風格四連拍形象照，此外限定四家專櫃推出全球唯一植村秀巨型眼影盤拍照牆，潮人們趕快打卡踩點。



▲預先繳交500元預約金，可全額折抵植村秀產品消費，即可參加時尚潮拍，並獲贈價值850元的豪華預約禮（全能奇蹟金萃潔顏油50ml+無色限迷你唇膏7ml）。

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