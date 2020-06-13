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星巴克超萌「透明熊熊水瓶」狂洗版！倒牛奶變北極熊、裝拿鐵成泰迪熊

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▲星巴克小熊透明水杯。（圖／翻攝自小紅書）

編輯／JJ　圖／翻攝自小紅書

星巴克不定時的會在各個國家推出不同的限定系列，每每都造成瘋搶缺貨，日前大陸地區星巴克推出了「拉丁美洲」風情系列水杯周邊，其中這款頭戴墨西哥帽的「透明小熊水瓶」瞬間在小紅書上引起熱話，裝進不同的飲料就能變身北極熊、泰迪熊甚至是抹茶熊！

▲星巴克小熊透明水杯。（圖／翻攝自小紅書）

星巴克的Bearista熊熊經常被運用於周邊設計上，這次於大陸推出的「拉丁美洲」系列中，便以熊熊形狀製成全透明的玻璃水杯，並戴上充滿墨西哥風情的紅綠帽子，手中還拿著迷你的星巴克咖啡杯，模樣超級療癒，在6月9日正式販售時造成了搶購風潮。

▲星巴克小熊透明水杯。（圖／翻攝自小紅書）

▲星巴克小熊透明水杯。（圖／翻攝自小紅書）

此熊熊玻璃水杯容量為503ml，建議裝入冷飲，售價為229人民幣，約台幣955元。在小紅書上可以看到許多幸運搶購到的人已經開始洗版了，由於小熊水杯本身是全透明的，所以只要裝入不同色彩的飲料，就像是換了一個造型一樣，像是裝入牛奶便成了雪白的北極熊；裝入巧克力牛奶瞬間變身可愛泰迪熊；裝入奶茶或是抹茶也絲毫無違和。

▲星巴克小熊透明水杯。（圖／翻攝自小紅書）

甚至還能利用拿鐵、氣泡飲，製作出「漸層」的效果，讓可愛的熊熊變得又美又有質感，也難怪大家都搶著收藏。

▲星巴克小熊透明水杯。（圖／翻攝自小紅書）

▲星巴克小熊透明水杯。（圖／翻攝自小紅書）

「熊熊玻璃水杯」其實在去年南韓星巴克的聖誕節限定系列中就曾推出過，不過經過網友的比較，發覺這次的版本又更為精緻、可愛了！

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關鍵字：

星巴克, 熊熊, 小熊, 水杯, 周邊, 透明水杯, 熊熊水杯
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