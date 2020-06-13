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忽略底妝5細節，小心妝感厚重又卡粉！痘疤、斑點要雙色遮瑕

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▲忽略底妝5細節，小心厚重又卡粉。（圖／翻攝IG）

▲想要薄透自然的底妝，。(圖／翻攝IG@rimi_channel)

記者張毓容／台北報導

許多女孩都追求能打造出猶如天生美肌的自然薄透底妝，但無論怎麼畫，總是不滿意，不是粉感太重沒有裸妝感，就是薄透自然卻又一堆瑕疵冒出來，到底問題出在哪？其實，那些你沒留意、看似不起眼的底妝小細節就是造就不同結果的關鍵。快來看看以下這5個底妝細節，你漏了幾個？

1.不能單靠粉底遮蓋毛孔

若是只用粉底直接遮蓋毛孔的話，過了一段時間，粉底會塌陷在毛孔內而顯現出來，時間一久，毛孔反而更佳明顯。想要修飾粗大毛孔，建議在上底妝前先使用能填補、平滑毛孔的毛孔專用妝前修飾乳，先修飾好粗大毛孔，上完底妝後，也可再以刷具沾取蜜粉或粉餅在毛孔處加強柔焦修飾。

▲忽略底妝5細節，小心厚重又卡粉。（圖／翻攝IG）

▲上底妝前，可先用飾底乳校正膚色不均問題。(圖／翻攝IG@jnnn2)

2.膚色不均先用飾底乳調整

很多人肌膚不一定有大問題，但整張臉這裡暗沈，那裡蠟黃，可能還有局部泛紅等膚色不均的困擾，如果直接用遮瑕膏或疊擦粉底來遮蓋，容易讓整體妝感變得厚重，可能還卡粉。

其實只要在妝前利用綠色、紫色或粉色等彩色飾底乳，針對相對應的膚色問題先校正調整，就能讓後續底妝更輕薄，像是局部泛紅用綠色校正，蠟黃膚色靠紫色修飾，暗沈肌膚靠藍色增加透亮感。

3.痘疤、斑點要用雙色遮瑕

較明顯的痘疤、黑斑等瑕疵，光靠妝前乳、粉底液可能無法完全遮蓋，像是這種顏色較深沉的色印雜點問題，要靠雙色修飾法來遮蓋，先用與痘疤、斑點顏色相近的暗色遮瑕膏，徹底遮蓋好瑕疵局部，再以與膚色相近的明亮色疊加，融入週遭膚色。

▲忽略底妝5細節，小心厚重又卡粉。（圖／翻攝IG）

▲眼下暗沈、黑眼圈要另外使用質地濕潤的遮瑕液修飾。(圖／翻攝IG@laneige_kr)

4.眼周修飾最怕卡紋

現代人幾乎人人有的眼下暗沈、黑眼圈，如果直接用粉底遮蓋，容易厚重卡紋，不僅看起來顯老，還遮不好。建議在底妝外另外使用質地濕潤的遮瑕液，修飾度更好，也能維持妝感的清透度。若是屬於帶著藍色、青色調的黑眼圈，可先使用偏暗的橘色系，先校正好顏色，再使用較淺的遮瑕修飾乳或明采筆來提亮，修飾效果會比直接遮蓋更自然更好。

▲忽略底妝5細節，小心厚重又卡粉。（圖／翻攝IG）

▲保濕噴霧能幫助補妝部分更貼合、融入原有妝感中。(圖／翻攝IG@rimi_channel)

5.保濕噴霧是補妝必備好夥伴

為了讓補妝的妝感能更融入原先的底妝，補妝前除了先用面紙壓掉臉上過多的皮脂，別忘了用海綿輕輕推開卡粉、脫妝處的殘妝，接著利用可隨身攜帶的保濕噴霧先為肌膚加強保濕，讓重新上妝的局部不至於太乾燥卡粉，也能提升服貼度。

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關鍵字：

底妝, 秘訣, 細節, 裸妝, 厚重, 卡粉, 遮瑕, 黑眼圈, 毛孔, 補妝
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