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減脂黃金期、怎麼吃都不胖？生理期瘦身3大迷思破解

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▲吃不胖？生理期瘦身3大迷思破解。（圖／翻攝IG）

▲許多女生都聽說過生理期吃不胖的說法。（圖／翻攝IG@babebani、@kkmmmkk）

編輯／Amanda

相信很多女生都聽說過「生理期時怎麼吃都不會胖」的說法，而且這時候食慾也好旺盛，總會特別想吃些巧克力、甜點、炸雞等食物，讓人好糾結。到底生理期隨便吃也不發胖是真的假的？月經來時能不能運動？經期時瘦身效果很好？快來看看你被生理期瘦身3大迷思坑過幾個？

▲吃不胖？生理期瘦身3大迷思破解。（圖／翻攝IG）

▲生理期剛來時好好休息比較重要，等經期中後段可以做些低強度的有氧運動。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）

生理期能做什麼運動？

女生在月經期間，抵抗力和身體狀況會比平時脆弱，氣血也虛，這時候更需要好好休息，尤其是剛來的前3天，最好完全不要運動，頂多散散步，多喝水，保護好腹部，切記不要做任何拉伸腹部的運動。

如果真的想運動，可以在生理期後半段做些較溫和的運動，且要量力而為，避免過於激烈的運動。比如生理期第4-5天，可以做些慢跑、快步走等低強度的有氧運動，任何腹部會用力的運動都還不要做；到第6-7天，生理期尾期時身體狀況大致恢復正常，可開始做些無氧運動，也可搭配有氧運動，多攝取蛋白質，補充營養同時維持體力。

生理期怎麼吃都不會胖？

一定很多人都聽說過，月經來時怎麼吃都不會，但這可是大大的誤會！生理期時新陳代謝確實會加快，尤其生理期第一天對醣的代謝更會提高約15%，但也不表示可以隨意大吃大喝而不會變胖。若只是比平常吃的多一點還沒事，但如果因此肆無忌憚的大吃高熱量、高糖份食物，攝取過多而沒有被消耗的熱量，還是會轉化成脂肪堆積到身上。

▲吃不胖？生理期瘦身3大迷思破解。（圖／翻攝IG）

▲生理期後1週是減脂黃金期，可搭配高蛋白飲食讓減脂效果更提升。（圖／翻攝IG@babebani）

生理期時瘦身更有效？

生理期過後1週才是減脂的黃金期，因雌性激素和雄性激素分泌旺盛時，會加速體內脂肪、碳水化合物和蛋白質的吸收和消耗，是透過運動減脂瘦身的最佳時期，且可搭配高蛋白低碳水的飲食讓減脂效果再提升。

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