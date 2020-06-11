fb ig video ETtoday search mobile

「把他捧成英雄，他寵妳成小公主」男生最喜歡的4個理想戀愛模式

>

▲男生最喜歡的4個理想戀愛模式 。（圖／翻攝unsplash）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash,pexels

情侶之間交往時間長和越來越懂對方、感情越來越深，並不一定是正向關係，尤其在很多事情上男女看法都不同，有些人在一起很久了，還是搞不懂男友在想什麼，好像怎麼做都不能讓他滿意。快來看看男生最喜歡的理想戀愛模式，從今天開始抓住他的心。

▲男生最喜歡的4個理想戀愛模式 。（圖／翻攝unsplash）

1.偶爾小任性是撒嬌，過度則是撒野

戀愛中偶爾稍微撒嬌裝傻、耍點無關緊要的小性子，抓好時機就能增添點情趣，男生也會願意配合哄一下、寵著妳，但如果耍性子程度過了頭或一天到晚耍，那就不是撒嬌而是公主病、無理取鬧，不僅不會增進感情，反而會讓他們產生厭煩感，網路上流傳的「小作怡情，大作傷身」就是完美闡釋。

▲男生最喜歡的4個理想戀愛模式 。（圖／翻攝unsplash）

2.有事直接說，別總要人猜

很多女生都會抱怨男生吵架時愛用冷暴力，但其實女生常常不直接說心裡想法，總讓另一半猜，也讓不少男生很頭痛。很多男生是真的不懂女生在意的點，再怎麼想也想不透，所以遇到問題時直接說出來，他們才能了解，也才能互相溝通、解決問題。

▲男生最喜歡的4個理想戀愛模式 。（圖／翻攝unsplash）

3.留點距離更美好

熱戀期時天天黏在一起也不覺得怎樣，但過了熱戀期後，大部分男生都很需要自己的空間時間，像是打電動、跟朋友出去溜噠的自由時間。有時候晾著他、不管他，自己過得多采多姿，反而會讓他反過頭來跟你耍甜蜜。

▲男生最喜歡的4個理想戀愛模式 。（圖／翻攝unsplash）

4.互相尊重和寵愛

女生需要被疼被寵，其實男生也需要，只是他們需要的寵愛跟女生略有不同，他們需要被肯定、被崇拜，所以當另一半為妳做了什麼事，或是表現好的時後，不要吝嗇對他們說出讚美的話，妳把他們捧成英雄，他們就會把你疼成小公主。總之就是，一個寵一個崇拜就對了。

►戀愛時嘴巴最甜的3大星座男！天秤只排第三、Top1天生「情話嘴」

►學會3招「潛意識吸引法」　讓他不知不覺愛上你

►日男票選「女生最貼心小舉動」Top10！示弱、撒嬌上榜　第一名讓人無法招架

關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 情侶, 戀愛模式, 理想, 男友
fashion.net

熱門文章

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

ET Fashion

推薦閱讀

金盞花化妝水「加入秘方」變超狂保濕噴霧！網讚：太厲害的idea

金盞花化妝水「加入秘方」變超狂保濕噴霧！網讚：太厲害的idea

最好別主動找他！3大星座「交往越黏越不愛」射手失去自由就掰了

最好別主動找他！3大星座「交往越黏越不愛」射手失去自由就掰了

太前衛只有GD能駕馭！Nike「未來感科技鞋」碟照曝光　比Dior聯名還限量

太前衛只有GD能駕馭！Nike「未來感科技鞋」碟照曝光　比Dior聯名還限量

跟著下手就沒錯！寶雅曝「內行人購物清單」，一上架就缺貨 ZARA母公司不敵虧損擬關閉全球1200間門市　台灣是否受影響？ 膚況好到不科學！53歲美女阿姨給女孩的「洗臉忠告」 進入微型世界拍「迷你婚紗照」！鑽戒當鞦韆、乘葉子渡河太浪漫 高低眉、太濃太淡都有救！彩妝師傳授6大眉毛狀態的畫法攻略 林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款 大創、無印良品就有賣！超實用收納小物只要銅板價

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面