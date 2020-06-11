「把他捧成英雄，他寵妳成小公主」男生最喜歡的4個理想戀愛模式

編輯／Molly 圖／翻攝unsplash,pexels

情侶之間交往時間長和越來越懂對方、感情越來越深，並不一定是正向關係，尤其在很多事情上男女看法都不同，有些人在一起很久了，還是搞不懂男友在想什麼，好像怎麼做都不能讓他滿意。快來看看男生最喜歡的理想戀愛模式，從今天開始抓住他的心。

1.偶爾小任性是撒嬌，過度則是撒野



戀愛中偶爾稍微撒嬌裝傻、耍點無關緊要的小性子，抓好時機就能增添點情趣，男生也會願意配合哄一下、寵著妳，但如果耍性子程度過了頭或一天到晚耍，那就不是撒嬌而是公主病、無理取鬧，不僅不會增進感情，反而會讓他們產生厭煩感，網路上流傳的「小作怡情，大作傷身」就是完美闡釋。

2.有事直接說，別總要人猜



很多女生都會抱怨男生吵架時愛用冷暴力，但其實女生常常不直接說心裡想法，總讓另一半猜，也讓不少男生很頭痛。很多男生是真的不懂女生在意的點，再怎麼想也想不透，所以遇到問題時直接說出來，他們才能了解，也才能互相溝通、解決問題。

3.留點距離更美好



熱戀期時天天黏在一起也不覺得怎樣，但過了熱戀期後，大部分男生都很需要自己的空間時間，像是打電動、跟朋友出去溜噠的自由時間。有時候晾著他、不管他，自己過得多采多姿，反而會讓他反過頭來跟你耍甜蜜。

4.互相尊重和寵愛



女生需要被疼被寵，其實男生也需要，只是他們需要的寵愛跟女生略有不同，他們需要被肯定、被崇拜，所以當另一半為妳做了什麼事，或是表現好的時後，不要吝嗇對他們說出讚美的話，妳把他們捧成英雄，他們就會把你疼成小公主。總之就是，一個寵一個崇拜就對了。

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