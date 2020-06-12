亮･珠寶／De Beers在台首推線上購物　750萬以內任選、還能訂製鑽戒

▲De Beers在台灣推出線上購物服務，可依理想條件訂製訂婚鑽戒。（圖／De Beers提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

動輒數十萬、百萬元起跳的珠寶，因單價高、運送安全考量、且重視穿戴的感受，一直難以登上電商平台銷售，但今年上半年突如其來的新冠肺炎疫情，讓各品牌加快腳步，加入宅經濟行列。鑽石品牌De Beers率先推出全新官方網站，於包括台灣等15個地區提供線上購物服務，凡於25萬美金（約750萬台幣）以內的珠寶，都可網路下單，成為首家在台推行線上購物的國際珠寶品牌。

▲De Beers官方網站訂製DB Classic 鉑金圓形鑽石戒指流程一目了然。

過去De Beers官方網站線上購物僅配送至英國與美國，而全新版本網站則新增了澳洲、奧地利、比利時、加拿大、法國、德國、希臘、香港、義大利、澳門、荷蘭、瑞典和台灣等13個地區，預計年底前將加入更多地點。

▲於De Beers官方網站亦可購得彩鑽戒指。

De Beers線上購物除了可選購750萬元以內的珠寶，另一特色是可查詢De Beers全球的作品庫存，尋找最心儀的鑽石訂製單鑽戒或訂婚戒，下單後可預約精品店上取貨，或是宅配到府，但因考慮訂單安全性，由顧客指定的收件者本人簽收並需核對身分證件。

▲約750萬元以內的珠寶可於De Beers官方網站訂購。



國際拍賣行在這場疫情中，反應相當迅速，立即推出各種類別的網上專拍，成功開拓年輕新客源。蘇富比（Sotheby’s）4月底推出單一網上拍賣專場呈獻卡地亞（Cartier）經典設計「水果錦囊」（Tutti Frutti）手鍊，以134萬美元、約3960萬元台幣成交，遠超過60至80萬美元的估價，刷新任何網上珠寶拍賣紀錄，可見奢侈品走向網路平台潛力無窮。

▲卡地亞水果錦囊手鍊於蘇富比網上專場拍出約3960萬元台幣的高價。（圖／蘇富比提供）