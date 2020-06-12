「IKEA原宿店」結合超商更好逛！獨家瑞典捲餅必吃、迷你版購物袋30元有找

編輯／Emily 圖／翻攝自ikea.com/jp、uniqlo.com/jp、IG@ikeajapan、@ryo_002

IKEA家具店鋪大多設在郊區，給人大間、獨立的印象，然而這次日本於6月8日開設的「IKEA原宿店」首次選址在熱鬧的東京都內，為了配合都市生活型態，店面講求簡約便利，並結合了超商、Cafe，販售獨家商品，像是迷你版的IKEA購物袋、特殊的瑞典捲餅都只有這裡才有。

「IKEA原宿店」有兩層樓，開在原宿的WITH HARAJUKU百貨公司裡，逛起來快速便利，不會像大型店鋪一樣耗費太多時間、找不到需要的商品。內部的家居陳設示範也配合城市生活型態，擺出有效利用狹小空間的單人房，商品類別分為睡覺、整理、放鬆、烹飪四個區域。

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二樓擺了一張超大的黃色單人沙發椅，累了可以坐上去休息一下，還能打卡合影，拍個網美照。

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店內也販售許多限定商品，IKEA的代表商品購物袋，在原宿店居然推出迷你版，縮小後的樣子也太Q，拿來裝零錢、雜物都很適合，售價只要99日圓（約台幣27元），根本是必買紀念品。

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另外一大特點是簡餐Cafe內販售的餐點，「瑞典捲餅」只有這間店才有！使用瑞典傳統薄餅（Tunnbröd）搭配甜、鹹配料，共有16種口味，來這裡一定要嘗試看看。IKEA專賣的零食、飲品放在附設的便利商店裡販售，在這用餐真的超便利，有機會去日本的話，好想去逛逛看。

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此外，日本Uniqlo也即將於6月19日在東京銀座開設全球旗艦店，Uniqlo Tokyo共有四層樓，找來曾獲得普立茲獎的瑞士建築師Herzog&de Meuron設計，空間看起來很有特色，店內也將販售許多限定新系列。開幕將有一連串活動，前3000名客人可以得到木村屋總本店合作的麵包，購物滿額則可獲得Uniqlo Tokyo 限定環保袋，以及特別與三得利Craft BOSS合作的咖啡等等。

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