秦嵐「琉璃綠」禮服上身仙氣噴發　40歲保養得宜長腿超逼人

▲秦嵐新劇開播，演繹「琉璃綠」斜肩裙裝好身材展露無遺 。（圖／翻攝自秦嵐工作室微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星秦嵐演紅《延禧攻略》中溫婉的富察皇后，近日再以新劇《怪你過分美麗》宣告復工，秦嵐隨即以一身「琉璃綠」斜肩裙裝登上公益晚會，完美遊走S曲線，裙間抓皺設計更突顯好身材，絲毫看不出她已經邁入40歲，逆齡顏值讓粉絲驚艷。

▲秦嵐以倫敦品牌16ARLINGTON 「琉璃綠」斜肩裙裝登上湖南衛視晚會 。（圖／翻攝自秦嵐工作室微博）

秦嵐出演《延禧攻略》富察皇后一角演藝事業推上高峰，隨著新劇《怪你過分美麗》曝光，她也頻頻露面宣傳，近期就以倫敦品牌16ARLINGTON 「琉璃綠」斜肩裙裝登上湖南衛視晚會，只見衣著斜肩設計巧妙露出纖瘦手臂，獨特的琉璃綠色閃片遍佈裙身，以呼應雪白肌膚，雖色調沉重卻不顯老氣，在秦嵐演繹之下更增添貴氣，搭配單肩衣袖蓬鬆效果點綴十分豐富。視線向下一看，腰間再運用抓皺設計使得裙襬稍稍上提，筆直長腿大方見客，完全看不出秦嵐已經40歲，舉手投足之間散發濃厚少女氣息。

在 Instagram 查看這則貼文 艾薇朵（@tippshin37）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 5 日 下午 11:22 張貼

秦嵐高衣Q連機場私服也鮮少失誤，在新劇開播前她低調現身機場，盡品牌大使職責身穿Tory Burch 米色外衫與品牌黑色腰帶彰顯溫柔氣息，秦嵐戴起口罩和漁夫帽僅僅露出雙眼卻依舊星味十足；下身更搭配橘色寬鬆長褲，整體造型優雅不失個人特色，同樣備受粉絲好評。

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