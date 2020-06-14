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你也愛走路聽耳機、擁有多個枕頭？7個習慣代表極度缺乏安全感

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@minimalstreetstyle、Pinterest、Unsplash

其實從生活中的一些小習慣、小動作，就能看出一個人的心理狀態，且大多數都是不自覺的、已經內化成自然的，而像是以下這些特定的習慣，你如果通通都有的話，可能就代表著極度缺乏安全感。

▲缺乏安全感習慣。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

＃一個人要用兩個以上的枕頭

睡覺的時候喜歡抱著東西睡，所以床上不是充斥著大娃娃就是枕頭，只要手裡可以抱著、躺在軟呼呼的枕頭裡，就覺的特別安穩。

▲缺乏安全感習慣。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

＃習慣用手機逃避社交場合

在社交場合中把手機當作避風港，當你不想參與對話、不知道要說什麼時候，習慣依賴手機，假裝在忙、在看東西，其實也只是毫無目的的在滑手機而已。

▲缺乏安全感習慣。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

＃走在路上絕對要聽耳機

當一個人走在路上時，就想與世隔絕，最好的方法便是戴上耳機，即使耳中沒放音樂，光是戴著耳機就能帶來安全感。

＃不自覺咬指甲

有咬指甲的習慣，代表你可能正處於焦慮、緊張的狀態，而且是不由自主的，直到把指甲咬得坑坑疤疤才驚覺自己原來一直很焦慮，同樣也是缺乏安全感的經典症狀。

▲缺乏安全感習慣。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

＃喜歡坐最邊邊、最後一個或是角落的位置

不管是搭乘大眾運輸、在咖啡廳尋找座位或是上課時挑選位置，你都習慣坐靠牆、角落的位置，這樣一來就能確保一邊少坐一個人，另一邊還能放上自己的包包，在外也能營造出自己的小小空間。

＃喜歡待在自己的舒適圈

因為不想被別人看見、不想被品頭論足，所以不喜歡嘗試新事物，不論是在工作上、交友上，都認為還是待在自己的舒適圈最舒服。

▲缺乏安全感習慣。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

＃容易對伴侶產生懷疑

雖然心裡絕對是愛對方的，但是總是克制不了自己的疑心病，害怕被傷害，更害怕深愛的人被搶走，也因自信心不足，所以經常胡思亂想，愛腦補一些根本不會發生的事。

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關鍵字：

女生, 安全感, 缺乏安全感, 焦慮, 習慣, 日常
fashion.net

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