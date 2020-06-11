拍賣心形珠寶挺抗疫醫療人員　Anna Hu攜手礦業大廠、佳士得獻愛

▲佳士得搶先公布Anna Hu為支援抗疫醫療人員所設計的心形線條項鍊設計圖。（圖／佳士得提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

自新冠肺炎爆發以來，精品業與國際拍賣行無不發揮力量，支持前線防疫英雄，佳士得（Christie’s）宣布7月3日至13日將舉行網上專拍，呈獻全球最大鑽石礦業公司 Alrosa委託拍賣、由台灣珠寶設計師胡茵菲（Anna Hu）設計的3款珠寶新作，收益將用於支援一直身處抗疫前線的醫護人員。

▲Anna Hu同時設計心形造型戒指與耳環，傳達愛的力量。



鑽石礦業公司Alrosa發起每顆鑽石都應用於幫助有需要人士計畫，因此與慈善組織Diamonds Do Good共同策劃，並由Anna Hu操刀設計傳達愛的力量珠寶，她採用Alrosa在西伯利亞遠東地區雅庫特開採的咖啡鑽，創作心型線條的項鍊、戒指與耳環3件作品，目前珠寶仍在製作中，搶先發布設計圖讓收藏家一睹為快。而Anna Hu近日推出的新作是靈感源自高級訂製服蕾絲的Alexandria 耳環，以兩顆共5.30克拉粉色剛玉為主石，搭配珍珠與鑽石極為華美，兩面均可佩戴。

▲Anna新作Alexandria耳環雙面皆可佩戴。（圖／Anna Hu提供）

除了拍賣珠寶品項支援抗疫，潮流文化作品亦加入行列，蘇富比（Sotheby’s）與香港創意工作室AllRightsReserved 聯合策劃，匯集荷蘭藝術家Florentijn Hofman 2013年《橡皮鴨游世界．香港站》中亮相的橡皮鴨模型，以及KAWS、VERDY、長場雄等藝術家的創作，即日起至16日於線上進行拍賣，所得將全數捐給香港「東華三院．分享愛．疫境同行」失業及短期經濟援助計劃，幫助因疫情失業或收入大受影響的族群。

▲蘇富比網上拍賣Florentjin Hofman《橡皮鴨游世界．香港站之橡皮鴨模型》，估價約106,684元起。（圖／蘇富比提供，以下同）



▲蘇富比端出KAWS《KAWS:HOLIDAY HONG KONG（一套三件）限量版 20 寸毛絨玩偶一套》，估價約22,860元起。

