歐陽娜娜新曲「吊帶裙造型」疑似發福　生圖曝光網看傻：修超多

記者鮑璿安／台北報導

女星歐陽娜娜演歌雙棲，近日宣告加盟索尼音樂推出創作EP《NANA I》，除了歌曲受到放大檢視，日前曝光的專輯封面造型也引發熱議。畫面中歐陽娜娜身穿吊帶碎花裙腳踩converse平底鞋，一邊側身漫步在海邊拍下多張時尚照，鄰家女孩模樣與即將滿20歲的狀態相符，卻還是立馬被網友指出疑似發福。

在 Instagram 查看這則貼文 喜歡娜比的粉絲可以追蹤喔！Love Nana Forever（@nana_fanspage）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 10 日 上午 3:57 張貼

歐陽娜娜下週即將滿20歲，事業得意的她也在此時推出創作EP《NANA I》，演戲、唱歌通吃不免受到網友放大檢視，在日前曝光的封面造型中，歐陽娜娜以美國品牌 Loup Charmant 吊帶碎花裙出鏡，只見寬鬆的淺藍色裙身隨風飄舞，與背景融為一體，裙裝佈滿各色小碎花頗有少女氣息。而肩上綁帶更增添亮點，巧妙修飾歐陽娜娜的手臂線條，她也不忘拎起裙襬在昏暗海邊擺拍，腳踩converse平底鞋營造隨性美，時而漫步時而回眸。不過仍是被網友揪出小辮子，指出歐陽娜娜穿上洋裝有些臃腫疑似發福。

▲歐陽娜娜在上海出席活動，工作室精修圖相當可人 。（圖／翻攝自微博歐陽娜娜）

▲生圖曝光卻遭網友直指修太多 。（圖／CFP）

然而日前在上海出席活動，歐陽娜娜換上品牌SHUSHU/TONG波點洋裝呼應雪白肌膚，同樣展現夢幻氛圍的造型，在平口剪裁基础上注入了蓬鬆的袖口以及裙襬，使得整體呈現A字裙設計，最後腳踩Roger Vivier 鑽飾高跟鞋收尾。造型看似沒有失誤，卻還是被網友直指精修圖與生圖差異太大，修圖幅度不小，間接證實發福傳言。不過仍有大部分粉絲力挺到底，認為裙裝的少女感只有娜娜能駕馭。

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