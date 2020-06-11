ZARA母公司不敵虧損擬關閉全球1200間門市　台灣官方回應了

記者王則絲／外電報導

西班牙快時尚品牌ZARA隸屬於母公司印地紡（Inditex）旗下品牌，印地紡於本週三表示，鑑於疫情影響，計畫將永久關閉旗下全球1000～1200家實體門市，將佔集團整體分店的13%～16%，在邁入後疫情時代的首要時機，將把主要戰力移往經營網路商店與大型門店。

▲ZARA母公司於本週三發佈驚人決定。（圖／翻攝自ZARA）



在日前ZARA母公司公布第一財季數字，截至4月底銷售額下降了44％，虧損4.09億歐元（相當於台幣137億），且稍早疫情正猛烈衝擊各界時，ZARA也暫時關閉了全球近4000家門市，在各地門店都緩緩恢復營業的時刻，母公司則選擇作出了重大取捨。

從疫情時受到重創的實體門店業績，與成長的網路電商業績可以看見大環境轉變的端倪，為順應後疫情時代人們的消費習慣，ZARA母公司決心重整全球的設點門市，將鎖定規模比較小型、地段較不佳的門市進行關閉作業，未來將積極轉往線上銷售與專注在大型門店。

▲疫情最嚴重時ZARA曾暫時關閉全球近一半的門店。（圖／達志影像）



ZARA母公司本次採取關閉門店的舉措將可能連帶影響到旗下多個品牌，包括Massimo Dutti、Pull&Bear等，然而大家最關心的台灣部分，官方則表示全台集團下共23家門市，包含9間ZARA門市目前都不會受到影響。

▲歐洲ZARA門市恢復營業後的排隊盛況。（圖／路透）

不久之前，知名內衣品牌維多利亞的秘密被外媒指出英國分部正在申請破產，繼品牌宣布永久關閉美、加250間門市之後，更波及到了全英國25間門市與800名員工，目前均處於關閉狀態。凱特王妃愛牌Cath Kidston，同樣也選擇將英國境內所有門市關閉，並持續維持電商營運。

▲知名內衣品牌維多利亞的秘密（Victorias Secret） 英國分部面臨破產 。（圖／路透）