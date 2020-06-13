把握「黃金期」爽瘦2kg　營養師公開生理期最強菜單

▲生理期的飲食是決定體重的關鍵。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official、Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

相信大家聽過生理期後是減重黃金時間，很多女生正因如此在生理期前、中期大吃大喝，不小心還胖了幾公斤，營養師趙函穎表示，其實這些都能靠飲食解決，前、中、後配合不同的飲食清單，不僅能減緩身體不適，還能有效去水腫。

生理期前

營養師指出，生理期來的前七天，大多數女生都有隨著經前症候群，像是脾氣暴躁、下肢水腫、排便不順，甚至想吃甜食等狀況，這時建議多吃帶點微甜口感的高纖維食材，包括香蕉、地瓜、玉米等，挑選含纖維、澱粉、鎂成分能安定神經，嘴饞的話可搭配一點點堅果。

生理期中

有些女生會有經痛問題，伴隨著大量失血，容易感到虛弱疲勞想睡，這時最該做的就是靠飲食把體力補好補滿。建議飲用黑糖老薑豆漿，溫熱喝下能讓身體舒服，老薑幫助循環，更能使體內血塊排排出順利。豆漿富含蛋白質，給你滿滿飽足感，適當補充牛肉、豬肉，水果像是藍莓、葡萄和櫻桃都能消炎止痛。

生理期後

一般人稱這段時間為黃金瘦身期，這時更需要謹慎吃，千萬別暴飲暴食。營養師建議，這時多補充蔬菜，選擇大番茄、黑木耳和玉米筍煮成蔬菜湯，內含豐富茄紅素、纖維素。也可多吃蛤蠣和魚片等低脂海鮮、富含Omega3的魚肉讓你吃好油、帶走壞油，蔬菜、魚片小火鍋也是好選擇。



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