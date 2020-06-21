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對的高跟鞋能陪你走一輩子！30歲女人值得投資的7個品牌

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時尚是門投資學，關鍵在於如何把錢花在刀口上，既然已經繳了30年學費，你應該也知道自己適合什麼了，對吧？面對接下來的人生，與其一味地被流行追趕，不如好好存錢買一些能陪你很久很久的經典鞋，把那些髒了、破了、舊了、再也不敢穿出門的鞋都留在回憶裡，買一雙能穿一輩子的時髦精品鞋！

Christian Louboutin

▲▼30歲女人最值得投資的「7個鞋履品牌推薦」！寵愛自己買一時髦又耐穿的美鞋吧！（圖／Bella儂儂提供）

俗稱紅底鞋的Christian Louboutin被奉為「女人一生一定要擁有的夢幻跟鞋」，性感的12公分流線型酒杯跟搭配上豔紅漆光鞋底，不只讓男人垂涎，就連女人也為之瘋狂。若你跟儂編一樣只有在重要場合才會穿高跟鞋的話，建議先從7公分、8公分，甚至是有防水臺的款式下手。

Manolo Blahnik

▲▼30歲女人最值得投資的「7個鞋履品牌推薦」！寵愛自己買一時髦又耐穿的美鞋吧！（圖／Bella儂儂提供）

Manolo Blahnik因為《慾望城市》裡凱莉在街上遇到搶匪，不顧危險地請求搶匪：「我什麼都可以給你，拜託你不要搶走我的Manolo Blahnik高跟鞋。」而一炮而紅，除了品牌經典的皇家藍絲緞水鑽跟鞋之外，既能優雅隆重也能休閒率性的尖頭水鑽穆勒款式也是必敗款之一。

René Caovilla

▲▼30歲女人最值得投資的「7個鞋履品牌推薦」！寵愛自己買一時髦又耐穿的美鞋吧！（圖／Bella儂儂提供）

在眾多鞋款中，儂編認為最難駕馭的非René Caovilla莫屬，經典露指涼鞋僅以不到1公分寬的水鑽邊飾纏繞，穿上它幾乎等於把整隻腳暴露在外面，360度零死角，非常考驗穿著者的腳型與腳部保養功力。

Salvatore Ferragamo

▲▼30歲女人最值得投資的「7個鞋履品牌推薦」！寵愛自己買一時髦又耐穿的美鞋吧！（圖／Bella儂儂提供）

介紹完幾款高難度款式之後，儂編決定不要再互相傷害，介紹一款30歲女人能舒服穿出門的浪漫美鞋。Ferragamo經典娃娃鞋以柔軟皮革包附腳部，造型簡約百搭，是一款耐穿也耐看的款式，若覺得圓頭款式太可愛，本季也有推出更添女性成熟韻味的尖頭款喔～

Jimmy Choo

▲▼30歲女人最值得投資的「7個鞋履品牌推薦」！寵愛自己買一時髦又耐穿的美鞋吧！（圖／Bella儂儂提供）

無論你平時穿得多低調、簡單，鞋櫃裡必須要預先備好一雙能陪你征戰重要場合的必勝戰鞋！像是這雙Jimmy Choo Romy漸層亮片鞋便是其一，漸層設計能讓搭配上比較不受限制，其中裸色與香檳金最配亞洲女孩的膚色。

Roger Vivier

▲▼30歲女人最值得投資的「7個鞋履品牌推薦」！寵愛自己買一時髦又耐穿的美鞋吧！（圖／Bella儂儂提供）

相信過去你一定在無數網購或是街邊店上看過「類似款」，但30歲了...你應該擁有一雙真正的「Roger Vivier方釦鞋」。除了常被當作婚鞋使用的緞面高跟款，平底娃娃鞋也是儂編很推薦的款式之一，穿上它不僅能點亮造型，也能顯得更優雅！

Camper

▲▼30歲女人最值得投資的「7個鞋履品牌推薦」！寵愛自己買一時髦又耐穿的美鞋吧！（圖／Bella儂儂提供）

30歲你不只需要有好看的絕美戰鞋，日常穿搭也不能鬆懈，畢竟鞋子是展現個人品味的最後防線。來自西班牙的Camper就是儂編很推薦的日常便鞋品牌，除了左右不對稱的超可愛Twins系列之外，許多藝人欽點的Pix、Courb、Nothing以及ABS系列，也是兼具舒適與型格的絕佳好鞋！

Ecco

▲▼30歲女人最值得投資的「7個鞋履品牌推薦」！寵愛自己買一時髦又耐穿的美鞋吧！（圖／Bella儂儂提供）

一雙舒適好鞋能陪你走更久，Ecco是時尚產圈裡難得從皮革廠到製鞋，擁有一條龍生產線的鞋履品牌。從機能性登山鞋到柔韌時髦平底便鞋，你可以在這裡找到所有日常需要的各種款式，讓你體會到穿上一雙好鞋，原來能使生活變得如此輕鬆！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Pinterest

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：30歲以上最值得投資的「16款」名錶推薦！錶不用多，買一隻過一生就足夠
延伸閱讀：30歲是女人時尚的分水嶺，哪些衣服該留？哪些就讓它留在回憶中？

關鍵字：

鞋履品牌, 美鞋, 30歲, 耐穿, 精品鞋
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