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《小魔女DoReMi》美妝一番賞勾起回憶！變身器眼影盤、魔杖唇蜜好夢幻

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編輯／Emily　圖／翻攝自bpnavi.jp、gourmandise.jp

《小魔女DoReMi》是很多人童年的回憶，為了歡慶播出20周年，這次與日本Bandai合作推出美妝一番賞，裡面的獎品包含眼影、唇彩、腮紅…，用它們就能完成整臉妝容，外包裝配合卡通內容做成變身器、魔杖造型，全部都美到不行，好想狂抽好幾回。

▲小魔女DoReMi美妝一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

《小魔女DoReMi》美妝一番賞裡有三款眼影，A賞是物超所值的八色眼影盤，盒子打開一面是可愛的DoReMi插圖，另一面則做成見習生轉換器的樣子，顏色也跟著配合，有紅、黃、藍、綠等鮮豔色彩。D賞則是單色眼影，包裝一樣很可愛，共有八種顏色。E賞的眼影盒外殼精美，有DoReMi、音符、小花…八個不同的款式，好想收全套啊！

▲小魔女DoReMi美妝一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

▲小魔女DoReMi美妝一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

▲小魔女DoReMi美妝一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

除了眼彩，還有其他化妝品，B賞是腮紅、打亮，有粉橘、粉紅、銀白打亮三種款式，外包裝同樣以變身器為主題，透明殼內有裝滿亮片、金粉，唯美造型讓人心動。C賞則是唇蜜，上面印了魔杖波龍的圖案，顏色有紅、粉紫、黃三種。

▲小魔女DoReMi美妝一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

▲小魔女DoReMi美妝一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

最終賞是印有魔法堂圖案的半透明化妝包，霓光色彩看起來好夢幻，能把抽到的美妝品通通裝進去。這系列一抽800日圓（約台幣221元），預計6月13日開始販售。

▲小魔女DoReMi美妝一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

除了一番賞，日本公司Gourmandise也推出一系列《小魔女DoReMi》的手機周邊商品，有手機殼、Airpods保護套、手機指扣環、無線充電盤，上面圖案都以卡通裡的見習生轉換器為主，顏色夢幻可愛，用了這些產品，彷彿也能跟魔女見習生們一起變身了。

▲小魔女DoReMi美妝一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）
 

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關鍵字：

小魔女DoReMi, 美妝, 一番賞, 彩妝, 眼影, 唇蜜, 腮紅
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