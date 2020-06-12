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暑氣退散！女孩必備10款涼感小物，膚溫瞬間降5度

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▲▼ 暑氣退散！女孩必備10款涼感小物。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲夏季善選涼感保養，讓心情也好美麗。（圖／翻攝自IG/yuuuuukko.___）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

台灣天氣濕熱，出汗黏膩往往讓人受不了，尤其解封後的假日人潮不容小覷，消暑同時讓你擁有好心情，夏日涼感好物必帶，像是涼感濕巾一擦就能去除黏膩感，怕熱就噴上涼感噴霧，瞬間降溫解熱，讓全身清爽冰涼，再也不怕心浮氣躁！

▲▼ 暑氣退散！女孩必備10款涼感小物。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲屈臣氏 涼感體用柔濕巾，10入，99元。

▲▼ 暑氣退散！女孩必備10款涼感小物。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲GATSBY魔法激凍體用噴霧，170ml，199元。

▲▼ 暑氣退散！女孩必備10款涼感小物。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Pure’n Soft 草本涼感超薄棉柔透氣護墊/衛生棉，119元。

▲▼ 暑氣退散！女孩必備10款涼感小物。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲AVEDA 藍色紓壓純香菁，7ml，680元。

▲▼ 暑氣退散！女孩必備10款涼感小物。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲樂敦 勁眼藥水航海王限定款，12ml，250元。

另外夏季約會最怕汗水異味來攪局，好不容易精心打扮，趕到約會場所卻已經滿頭大汗、一身汗臭味，這時噴再多的香水都無力回天。屈臣氏專業美容顧問建議，出門前可以使用味道清新的爽身劑，能幫助掩飾汗水產生的不適與異味，隨時維持清爽自信。

此外想要擄獲心儀對象的心，頭髮的香氣是關鍵小心機！夏天頭皮容易出油，建議選用天然植物、涼感、香氛等清爽型的洗髮精，幫助潔淨頭皮並散發迷人香氣。

▲▼ 暑氣退散！女孩必備10款涼感小物。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Biore 排汗爽身淨味劑噴霧（泡泡先生聯名款），250元。

▲▼ 暑氣退散！女孩必備10款涼感小物。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Amma Garden 綠蜂膠薄荷頭皮涼感淨化洗髮精，750ml，380元。

▲▼ 暑氣退散！女孩必備10款涼感小物。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Batiste 乾洗髮 豐盈蓬鬆/輕盈柔順，200ml，420元。

▲▼ 暑氣退散！女孩必備10款涼感小物。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲魅尚萱 花漾糅香 舒緩洗髮精，500ml，500元。

▲▼ 暑氣退散！女孩必備10款涼感小物。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲DHC 植萃香氛洗髮精，300ml，680元。

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關鍵字：

夏季, 涼感, 保養, 香氛
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