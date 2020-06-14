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別怕手機離錶太近！　歐米茄高抗磁中置陀飛輪錶精準突圍

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▲▼ OMEGA 。（圖／公關照）
▲碟飛系列同軸擒縱大師天文台陀飛輪腕錶，5,476,500元。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日常生活中處處是磁場，一般家電、吹風機、喇叭、手機等產生的磁力，都可能因過於接近腕錶而影響走時精準度，因此近年來各鐘錶品牌朝抗磁設計下功夫，裝載矽游絲等抗磁材質抵禦干擾。歐米茄（OMEGA）招牌的中置陀飛輪腕錶，推出獲得大師天文台認證新一代版本，具高抗磁性能，即使處於15,000高斯的磁場，依然能保持完美精準度。

▲▼ OMEGA 。（圖／公關照）

▲中置陀飛輪展現手工拋光的黑色陶瓷鈦金屬陀飛輪框架。

歐米茄不僅著重大師天文台認證的手動上鍊中置陀飛輪腕錶的高抗磁性，也強調其奢華美感，焦點落在手工拋光的黑色陶瓷鈦金屬陀飛輪框架，而太陽紋磨砂面盤採用18K Sedna™金材質再以黑色PVD處理，流露好質感；翻至錶背，則顯露橋板與主板皆以18K Sedna™金打造的歐米茄2640同軸擒縱大師天文台機芯，同時顯示3日動力儲存指示。

▲▼ OMEGA 。（圖／公關照）

▲錶背可欣賞橋板與主板均以18K Sedna™金打造的歐米茄2640同軸擒縱大師天文台機芯與動力儲存顯示。
 

而提到抗磁錶經典之作，立刻聯想勞力士（Rolex）Oyster Perpetual Milgauss抗磁錶，機芯裝配順磁性Parachrom游絲，蠔式錶殼內部還有鐵磁合金製成的抗磁蓋包裹住機芯，提供絕佳的抗磁效果；另一大特色是採用綠水晶鏡面，抗磨損也不退色，是Milgauss腕錶獨享的特殊鏡面。

▲▼ Rolex 。（圖／公關照）

▲勞力士Oyster Perpetual Milgauss電光藍色面盤抗磁錶，275,000元。（圖／翻攝勞力士官網）
 

關鍵字：

歐米茄, OMEGA, Rolex, 勞力士
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