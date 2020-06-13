9成人都做錯！洗面乳直接塗臉反而難洗淨　「泡沫」才是關鍵

▲洗臉要用泡泡帶走臉上髒污。（圖／翻攝PAKUTASO）

文／C編

洗臉很重要，但你知道什麼是正確的方式嗎？大部份的人，都是把洗面乳擠在手上，搓兩下就直接塗在臉上，再持續搓揉後沖掉，其實這是錯誤的，洗面產品若是沒有完全起泡，很容易殘留肌膚上，導致出現緊繃感或是粉刺的問題，「Her和她」推出珂潤潤浸保濕洗顏慕斯，一擠就是濃密泡沫，直接洗臉不需過度搓揉，也減少拉扯肌膚，方便又實用，原價480元、現在特價365元，限量販售。

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除了不殘留，讓洗面乳完全起泡的好處，可以讓清潔成分完全釋放，洗淨力更好，帶走深層的髒污，不容易傷害肌膚，而且也能迅速被水沖洗乾淨，不容易留在肌膚上。



看似簡單的「起泡」動作，其實有著大學問，如果用的是一般洗面乳，可以先將一手彎成拱狀，放入洗面乳之後，用另一手四指沾水，再輕輕畫圈拍打至起泡，或是搭配起泡海綿、起泡網也可以，只要搓到泡沫蓬鬆，沒有白白黏稠狀，就是起泡完全了。

▲清潔完用毛巾壓乾。（圖／翻攝PAKUTASO）



搓好泡泡之後，就可以進行全臉輕柔畫圓，帶走髒污，再沖洗乾淨，並用乾淨毛巾按壓臉部，直到乾爽即可，切勿用毛巾搓臉擦乾，特別是痘痘肌更容易刺激發炎。

如果是慕斯狀的洗面乳，省去了搓揉起泡的步驟，珂潤潤浸保濕洗顏慕斯的泡沫綿密，無需過度搓揉臉部肌膚，少些拉扯，自然也少了傷害，而且質地溫和，強調不添加香料、酒精、防腐劑，弱酸性對敏感肌膚沒有負擔，價錢也沒有負擔，原價480元，「Her和她」推出特價365元，直接省下100多元，CP值更高。

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