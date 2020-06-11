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2.3萬元ECOVACS掃地機器人「3千有找」　特力集團限時特賣1折起

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▲居家、休閒類別分別推出特賣會。（圖／特力集團、SOGO提供）

▲居家通路特力集團，首度推出16款代理品牌特賣會，ECOVACS地面清潔機器人DR95福利品，原價23,800元，特價2,799 元，限量4台，不到3千元就能帶回家。（圖／特力集團、SOGO提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

零售通路特力集團，從6／17起首度舉辦旗下代理品牌聯合特賣，商品品類橫跨家具家飾、寢飾配件、餐廚用品與居家電器，共有16個品牌合體特賣，品項多達上千種，另舉行「每日一物」限時限量優惠，原價2.3萬元的ECOVACS掃地機器人，居然2,799元就買得到，還有要價近2萬元的WMF快鍋，不到6,000元就能買回家。

本次特賣品牌包括美式家居Crate and Barrel、德國餐廚WMF、英式寢具WEDGWOOD、美國廚具KitchenAid、美型鬆餅機Vitantonio、家居選物hoi!好好生活等，打出「一站購足」吸引民眾把家居商品一次買齊，從客廳內的沙發、家具、空氣清淨機、掃地機器人，廚房用的鍋具、鬆餅機、豆漿機、攪拌機等餐廚用具，到寢臥空間裡的床組、被胎全都有，特價1折起。

▲居家、休閒類別分別推出特賣會。（圖／特力集團、SOGO提供）

▲6／19限定，日本Vitantonio厚燒熱壓三明治機。

▲居家、休閒類別分別推出特賣會。（圖／特力集團、SOGO提供）

▲6／17限定WMF PERFECT PRO 快力鍋二件套組3.0／4.5L (福利品)，原價19,80元，特價5,990元，限量20組。

活動期間從6／17起至6／30止，於新光三越台北南西店一館9樓開跑，現場可接受現金與刷卡付款方式，主推「每日一物」熱門排隊商品，均為限量開賣，如日本Vitantonio厚燒熱壓三明治機福利品，原價2,990元，特價999元；原價62,800元的Crate and Barrel Maxine酒櫃，特價29,999元；Lodge 鑄鐵荷蘭鍋4.7公升，原價3,590元，特價只要500元。

▲居家、休閒類別分別推出特賣會。（圖／特力集團、SOGO提供）

▲6／23限定Crate and Barrel Maxine酒櫃。

▲居家、休閒類別分別推出特賣會。（圖／特力集團、SOGO提供）

▲Lodge 鑄鐵荷蘭鍋4.7公升。

而SOGO忠孝館也推出解禁後首發「期間限定墾趣戶外運動特賣」，針對即將出遊的民眾推出促銷好康，包括登山必備的保暖外套、充氣睡墊及鋁製蛋捲桌特賣5折起，另還有配件如ICU眼鏡、運動服飾UNDER ARMOUR全面3折起，3件再8折，SKECHERS鞋款6折起，任2雙再9折，以及戶外休閒服飾－波樂、山也行GO MT、HANGTEN等都找得到。

▲居家、休閒類別分別推出特賣會。（圖／特力集團、SOGO提供）▲居家、休閒類別分別推出特賣會。（圖／特力集團、SOGO提供）

▲（左）山也行GO MT. odlo男輕量圓領短袖T恤原價1,480元 特價888元 ，限量20件；（右）墾趣 MONTURA Primaloft 男保暖連帽外套，原價9,800元，特價6,500元，限量20件。

關鍵字：

特力, 特賣, family sale, 掃地機器人, ECOVACS
fashion.net

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