「紙箱自動販賣機」真的掉出飲料！神奇設計還能自己DIY迷你版

編輯／Emily 圖／翻攝自twitter@dancreator、rakuten.co.jp、samsung.com

日本對自動販賣機情有獨鍾，在街道上走沒幾步就有一台，最近一個全部用紙板製作而成的「紙箱自動販賣機」在網路上引起熱議，大小、外觀都跟實際的自動販賣機差不多，按下按鈕居然還真的有飲料滾出來，讓人不禁懷疑後面有藏人，實在是太神奇了！

這個「紙箱自動販賣機」是由日本hacomo公司所製作，他們專門設計各種紙板工藝品，而這個作品依照真實自動販賣機的尺寸設計，上面的按鈕同樣是紙做的，投幣後按下去，真的有飲料跑出來，實在讓人好奇背後的構造。

走到販賣機背面，才發現原來是利用了橡皮筋的彈力，與紙板經過巧妙設計，就能做出自動掉飲料的機關。

「紙箱自動販賣機」雖然有趣，但體積龐大、製作也很困難，想動手嘗試DIY的話，可以考慮hacomo推出的手作雜誌，其中一款「WOW自動販賣機」就是用紙板組裝而成的小型販賣機，跟著步驟做，就能組裝出可愛的成品，大人、小孩都能一起動手挑戰看看。

紙箱能變換各種形狀，重新製成有用的物品，像韓國三星（Samsung）為了減少紙張浪費，就讓旗下三款電視的包裝可以重複利用，購買電視時，裡面附贈了說明書，教大家如何將包裝紙箱改裝，做成櫃子、收納盒、貓屋等等，只要跟著步驟，將紙箱拆開、切割，就能重新拼組出需要的物品，減少不必要的浪費。

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