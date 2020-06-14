fb ig video ETtoday search mobile

「紙箱自動販賣機」真的掉出飲料！神奇設計還能自己DIY迷你版

>

編輯／Emily　圖／翻攝自twitter@dancreator、rakuten.co.jp、samsung.com

日本對自動販賣機情有獨鍾，在街道上走沒幾步就有一台，最近一個全部用紙板製作而成的「紙箱自動販賣機」在網路上引起熱議，大小、外觀都跟實際的自動販賣機差不多，按下按鈕居然還真的有飲料滾出來，讓人不禁懷疑後面有藏人，實在是太神奇了！

▲紙箱自動販賣機。（圖／翻攝自twitter@dancreator）

這個「紙箱自動販賣機」是由日本hacomo公司所製作，他們專門設計各種紙板工藝品，而這個作品依照真實自動販賣機的尺寸設計，上面的按鈕同樣是紙做的，投幣後按下去，真的有飲料跑出來，實在讓人好奇背後的構造。

▲紙箱自動販賣機。（圖／翻攝自twitter@dancreator）

走到販賣機背面，才發現原來是利用了橡皮筋的彈力，與紙板經過巧妙設計，就能做出自動掉飲料的機關。

▲紙箱自動販賣機。（圖／翻攝自twitter@dancreator）

「紙箱自動販賣機」雖然有趣，但體積龐大、製作也很困難，想動手嘗試DIY的話，可以考慮hacomo推出的手作雜誌，其中一款「WOW自動販賣機」就是用紙板組裝而成的小型販賣機，跟著步驟做，就能組裝出可愛的成品，大人、小孩都能一起動手挑戰看看。

▲紙箱自動販賣機。（圖／翻攝自twitter@dancreator）

▲紙箱自動販賣機。（圖／翻攝自twitter@dancreator）

▲紙箱自動販賣機。（圖／翻攝自twitter@dancreator）

紙箱能變換各種形狀，重新製成有用的物品，像韓國三星（Samsung）為了減少紙張浪費，就讓旗下三款電視的包裝可以重複利用，購買電視時，裡面附贈了說明書，教大家如何將包裝紙箱改裝，做成櫃子、收納盒、貓屋等等，只要跟著步驟，將紙箱拆開、切割，就能重新拼組出需要的物品，減少不必要的浪費。

▲紙箱自動販賣機。（圖／翻攝自twitter@dancreator）

▲紙箱自動販賣機。（圖／翻攝自twitter@dancreator）

▲紙箱自動販賣機。（圖／翻攝自twitter@dancreator）

▲紙箱自動販賣機。（圖／翻攝自twitter@dancreator）

►日本「易開罐收納架」只要百元價！取出就向前滾動　輕鬆拿到最冰的那罐

►日本「透明手電筒」唯美外型！擺著能當小夜燈　營造浪漫氛圍必備

關鍵字：

紙箱, 自動販賣機, 手作, DIY, 紙板
fashion.net

熱門文章

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

ET Fashion

推薦閱讀

歐陽娜娜新曲「吊帶裙造型」疑似發福　生圖曝光網看傻：修超多

歐陽娜娜新曲「吊帶裙造型」疑似發福　生圖曝光網看傻：修超多

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

「鋼琴尤物李元玲」魔鬼身材讓人噴鼻血！體脂26%→12%　超狂赤字飲食法公開

「鋼琴尤物李元玲」魔鬼身材讓人噴鼻血！體脂26%→12%　超狂赤字飲食法公開

就是對粉紅無抵抗力！收進5項收藏　讓日常穿搭多點小浪漫 Dappei／IG重度使用者必備！盤點5位創作者「超有趣濾鏡」　喜歡就存起來 禰豆子嘴咬竹筒保護充電線！《鬼滅之刃》六款角色扭蛋只要銅板價 女孩快筆記！睡前變美的9個習慣　竟然還有「咬勺子」 百元入手日本潮牌！GU聯手SOPH.搶推14款男裝　外出服到內褲都有 把握「黃金期」爽瘦2kg　營養師公開生理期最強菜單 奧斯塔羅12星座一周運勢0615-0621　摩羯好運無法擋、天秤有情感危機

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面