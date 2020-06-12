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理膚寶水「安心霜」668元快囤！敏弱肌靠它拯救　無菌包裝太狂

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▲Her理膚寶水安心霜。（圖／pakutaso）

▲許多人大推「理膚寶水多容安極效舒緩修護精華乳」。（圖／pakutaso）

文／C編

敏感、不安定的肌膚總是惱人，不可能因此省略保養，但該怎麼用什麼產品，實在很燒腦，已經是敏感肌不適合以神農嚐百草的精神到處試用，爬文成了尋找命定保養品的方式之一。「理膚寶水多容安極效舒緩修護精華乳」受到非常多網友好評，被暱稱為「安心霜」，強調不含酒精、防腐劑，而且採無菌包裝，對於敏弱肌來說，大大加分啊！

▲Her理膚寶水多容安極效舒緩修護精華乳。（圖／Her、pakutaso）

▲理膚寶水多容安極效舒緩修護精華乳（清爽型），40ml，原價900元，特價668元。點我購買。

理膚寶水多容安系列是專為敏弱性皮膚所研發，不含香精、防腐劑、酒精等容易刺激肌膚的成份，極效舒緩修護精華乳添加來自法國中部理膚寶水小鎮的天然溫泉水、雪亞脂、Nurosensine，可以幫助肌膚滋潤保濕，同時舒緩刺激以及不適的感覺，立刻給予肌膚保護屏障，避免再受到外界環境影響。

▲安心神器,理膚寶水,安心霜,保養,乳液。（圖／IG）

▲理膚寶水的安心霜很適合敏感性肌膚。（圖／larocheposayjp IG、makeup_roda IG）

不只講究成分，「安心霜」更厲害的地方是採用真空無菌包裝，連壓頭都是不回流的專利設計，包準擠出來的每一滴都是最新鮮的乳液，肌膚極度敏感也能安心。

「安心霜」早就是網路女孩瘋傳的美肌單品，很多人用過都大讚「根本神物」、「真的是必回購，只要臉開始不乖的發癢跟乾，我就用它舒緩，真心大推」、「夜間修復跟白天清爽都有買來用，皮膚狀況真的穩定很多也不會隨便脫皮。」網路上幾乎一片倒的好評，稱為零負評乳液並不為過。

讓女孩買得開心的購物網站「Her和她」，推出「理膚寶水多容安極效舒緩修護精華乳」清爽型超殺優惠，40ml原價900元，現在特價只要668元，讓肌膚更安穩、拯救敏弱飢。

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▲Her理膚寶水安心霜。（圖／pakutaso）

▲理膚寶水多容安極效舒緩修護精華乳（清爽型），40ml，原價900元，特價668元。點我購買。

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fashion.net

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