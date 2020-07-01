fb ig video ETtoday search mobile

夏天來了／盤點6大熱門「草編包」！加了皮革超質感、萬元內能入手

>

▲草編包 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲《ET FASHION》精選6款夏季熱門「草編包」，選擇障礙看一篇就夠。（圖／品牌提供、翻攝自官網，以下同）

記者鮑璿安／台北報導 圖／品牌提供、翻攝自官網

夏天來了！談一場戀愛、來一趟輕旅行、把自己打理完美，甚至挑戰一下沒做過的活動，都是最好時機。《ET FASHION》送上「夏天來了」專題，教你如何在豔陽天穿戴有型、美出新境界，還有名人傳授聰明打包術、養出零贅肉體態，千萬要看。

炎炎夏日悄悄來到，包款也要配合時節更新，近年不少大牌都紛紛推出「草編包」來吸睛，結合簡潔的編織特質，不論是平常外出攜帶或是度假擺拍都很適合，《ET FASHION》特地收集6大熱門草編包，今夏別再錯過了！

【1萬元內】

# MICHAEL KORS  Malibu 皮革藤編包

▲草編包 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲MICHAEL KORS Malibu 皮革藤編包, NT$ 9,700。

MICHAEL KORS以加州濱海景點 Malibu 馬里布命名的「夏日馬里布系列」，最大亮點就屬藤編包，以細膩的編織紋路搭配顯目的皮革與金屬襯飾，分別有簡潔純白色或是質感棕色皮革挑選，並且點綴了靈動流蘇增添奢華度，相當有型。

【1萬元～2萬元】

# Kate Spade 小象藤編包

▲草編包 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲Kate Spade Malibu 皮革藤編包, NT$ 9,700。

Kate Spade在春夏滿足女孩對郊遊野餐的幻想，推出一款小象藤編包簡直可愛破表，完美還原小象圓滾滾的身體以及長鼻子，中央則點綴白色皮革和流蘇織帶，豐富整體變化，也是多款藤編包中少有的動物造型。

【2萬元～4萬元】

# Chloe Marcie藤編包

▲草編包 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲Chloe Marcie藤編包，NT$23,700 。

Chloe 2020秋冬系列出現藤編包，配件主軸為「時光的光澤」，由品牌創意總監Natacha Ramsay-Levi一手打造，外觀可見細長皮革手柄增添實用性，與竹編材質相互襯托下，不乏些許金色釦環點綴，頓時讓奢華氣息加分不少，雖季節性強烈卻不改火紅程度，且內容量大，輕輕鬆鬆裝出門。

# PRADA 草編皮革托特包

▲草編包 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲草編包 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲PRADA 草編皮革拖特包 NT$31,000（上）；草編皮革粗繩細節裝飾手提包 NT$43,000。

PRADA在今年春夏推出多款草編配件，尤其是在實用的托特包基礎上注入草編元素，瞬間提升夏季涼爽氣息，托特包上寬下窄的輪廓十分獨特，遇上編織感手柄，滿足手提與肩背雙重需求也是一大亮點。此外，也推出小包愛好者必買的「皮革粗繩裝飾手提包」，與托特包不同之處在於點綴了粗麻繩，再配上中央的三角品牌Logo，可愛之餘十分搶眼。


【4萬元以上】

# CELINE Big Bag Bucket

▲CELINE夏黃廉盈。（圖／品牌提供）

▲草編包 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲CELINE Big Bag Bucket小牛皮袖珍型草編提包，NT$40,500。

CELINE全新Raffia Basket系列靈感取自英國女歌手珍柏金（Jane Birkin），透過工匠手工打造最獨特的編織紋理，而品牌經典凱旋門標誌也被完美注入其中，同樣是上窄下寬的顯眼輪廓，遇上皮革元素便時尚不少。

# LOEWE 編織Balloon氣球包

▲草編包 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲草編包 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲LOEWE Balloon編織包款，NT$93,000。

提到編織包，LOEWE地位舉足輕重，Paula’s Ibiza系列在今年注入了棕櫚葉、蘆葦等自然元素，更有島嶼民族風相當適合夏季入手。就連夯包Balloon氣球包在春夏也以全新草編模樣登場，輪廓不改可愛的圓潤造型，皮革與編織相互融合絲毫不顯突兀，反而更勸敗。

▲LOEWE 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE BALLOON黑色美人魚帆布拼接酒椰葉肩背提包，NT$74,000至NT$88,000 。（圖／品牌提供）

充滿享樂氣息的還有Loewe Paula's  Ibiza系列，KOL李函以及莫莉都搶先上身演繹，多種款式竹籃包展現濱海波西米亞的度假氣息，或是搭配紮染印花、波西米亞與街頭感混搭的服飾襯托活力，都是夏季不可或缺單品。
 

關鍵字：

竹編, 草編, 編織, 藤編, 夏季, 春夏, 2020, LOEWE , PRADA, Chloé, CELINE, Kate Spade, MICHAEL KORS
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

2020下半年星座運勢大公開！獅子愛情靠九月、天蠍是豐收勝利者

2020下半年星座運勢大公開！獅子愛情靠九月、天蠍是豐收勝利者

蔡依林維持年輕的秘訣是「喝水保養法」！睡前多一招還能預防水腫

蔡依林維持年輕的秘訣是「喝水保養法」！睡前多一招還能預防水腫

安耐曬特價688元快囤！防曬5大要點千萬注意：出門前30分鐘先擦

安耐曬特價688元快囤！防曬5大要點千萬注意：出門前30分鐘先擦

星巴克用振興券全面9折　限定3天「加送買一送一」 在交友軟體最活躍的星座TOP 3　慢熱金牛「滑數」最高、第一名你絕對想不到 養成易瘦體質就不怕胖！7招提高基礎代謝，減肥更輕鬆 日本小香奈兒聯名寶可夢！皮卡丘、伊布同色系相機包　背著走可愛翻倍 安普賢肌肉炸裂Man味十足！咬手手讓粉絲融化了 「人間芭比」Lisa一坐下網友驚呆　無敵美腿蓋過名牌行頭風采 Irene背部全空、大腿高衩尺度大突破！整條脊椎看光　網：不能呼吸

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面