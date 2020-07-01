夏天來了／盤點6大熱門「草編包」！加了皮革超質感、萬元內能入手

▲《ET FASHION》精選6款夏季熱門「草編包」，選擇障礙看一篇就夠。（圖／品牌提供、翻攝自官網，以下同）

記者鮑璿安／台北報導 圖／品牌提供、翻攝自官網

夏天來了！談一場戀愛、來一趟輕旅行、把自己打理完美，甚至挑戰一下沒做過的活動，都是最好時機。《ET FASHION》送上「夏天來了」專題，教你如何在豔陽天穿戴有型、美出新境界，還有名人傳授聰明打包術、養出零贅肉體態，千萬要看。

炎炎夏日悄悄來到，包款也要配合時節更新，近年不少大牌都紛紛推出「草編包」來吸睛，結合簡潔的編織特質，不論是平常外出攜帶或是度假擺拍都很適合，《ET FASHION》特地收集6大熱門草編包，今夏別再錯過了！

【1萬元內】



# MICHAEL KORS Malibu 皮革藤編包

▲MICHAEL KORS Malibu 皮革藤編包, NT$ 9,700。

MICHAEL KORS以加州濱海景點 Malibu 馬里布命名的「夏日馬里布系列」，最大亮點就屬藤編包，以細膩的編織紋路搭配顯目的皮革與金屬襯飾，分別有簡潔純白色或是質感棕色皮革挑選，並且點綴了靈動流蘇增添奢華度，相當有型。

【1萬元～2萬元】



# Kate Spade 小象藤編包

▲Kate Spade Malibu 皮革藤編包, NT$ 9,700。

Kate Spade在春夏滿足女孩對郊遊野餐的幻想，推出一款小象藤編包簡直可愛破表，完美還原小象圓滾滾的身體以及長鼻子，中央則點綴白色皮革和流蘇織帶，豐富整體變化，也是多款藤編包中少有的動物造型。

【2萬元～4萬元】

# Chloe Marcie藤編包

▲Chloe Marcie藤編包，NT$23,700 。

Chloe 2020秋冬系列出現藤編包，配件主軸為「時光的光澤」，由品牌創意總監Natacha Ramsay-Levi一手打造，外觀可見細長皮革手柄增添實用性，與竹編材質相互襯托下，不乏些許金色釦環點綴，頓時讓奢華氣息加分不少，雖季節性強烈卻不改火紅程度，且內容量大，輕輕鬆鬆裝出門。

# PRADA 草編皮革托特包

▲PRADA 草編皮革拖特包 NT$31,000（上）；草編皮革粗繩細節裝飾手提包 NT$43,000。

PRADA在今年春夏推出多款草編配件，尤其是在實用的托特包基礎上注入草編元素，瞬間提升夏季涼爽氣息，托特包上寬下窄的輪廓十分獨特，遇上編織感手柄，滿足手提與肩背雙重需求也是一大亮點。此外，也推出小包愛好者必買的「皮革粗繩裝飾手提包」，與托特包不同之處在於點綴了粗麻繩，再配上中央的三角品牌Logo，可愛之餘十分搶眼。



【4萬元以上】



# CELINE Big Bag Bucket



▲CELINE Big Bag Bucket小牛皮袖珍型草編提包，NT$40,500。

CELINE全新Raffia Basket系列靈感取自英國女歌手珍柏金（Jane Birkin），透過工匠手工打造最獨特的編織紋理，而品牌經典凱旋門標誌也被完美注入其中，同樣是上窄下寬的顯眼輪廓，遇上皮革元素便時尚不少。

# LOEWE 編織Balloon氣球包

▲LOEWE Balloon編織包款，NT$93,000。

提到編織包，LOEWE地位舉足輕重，Paula’s Ibiza系列在今年注入了棕櫚葉、蘆葦等自然元素，更有島嶼民族風相當適合夏季入手。就連夯包Balloon氣球包在春夏也以全新草編模樣登場，輪廓不改可愛的圓潤造型，皮革與編織相互融合絲毫不顯突兀，反而更勸敗。

▲LOEWE BALLOON黑色美人魚帆布拼接酒椰葉肩背提包，NT$74,000至NT$88,000 。（圖／品牌提供）

充滿享樂氣息的還有Loewe Paula's Ibiza系列，KOL李函以及莫莉都搶先上身演繹，多種款式竹籃包展現濱海波西米亞的度假氣息，或是搭配紮染印花、波西米亞與街頭感混搭的服飾襯托活力，都是夏季不可或缺單品。

