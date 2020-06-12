試・開箱／小鬼、陳柏霖設計的潮服只送不賣　靠「喝啤酒」賺到

▲百威攜手小鬼、陳柏霖潮牌推出聯名系列，集點兌換、只送不賣！（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導 圖／記者王則絲攝、品牌提供

潮流藝術不分領域，多樣化的跨界合作已見怪不怪，但是你有想過喝啤酒還能兌換潮牌聯名服飾嗎？美式經典啤酒百威（Budweiser）破天荒攜手黃鴻升（小鬼）服裝品牌AES，以及陳柏霖主理潮牌（A）NOWHEREMAN，推出一系列「只送不賣」的超帥潮服，想要獲得只能靠「喝啤酒」！

當百威啤酒搭上了潮流的世界，便獨具慧眼的找來了小鬼主理潮牌AES以及陳柏霖主理潮牌的（A）NOWHEREMAN，以百威經典的美式元素與紅、白色彩，融合兩大潮牌各自的風格特色，碰撞出許多驚喜感單品。

▲影片中為大家示範開箱精美禮盒。（圖／記者王則絲攝）



小鬼品牌AES以復古結合街頭風格，在設計上使用簡約的文字排列，著重展現經典版型，潮味十足。上頭印著AES LOGO的瓶蓋T恤，背面則是帥氣的骷髏頭，還有潮牌必備的教練夾克外套以及實用後背包，皆以紅、黑色設計為主。

▲百威X AES。



陳柏霖品牌（A）NOWHEREMAN同樣採用簡單設計，透過基本與純粹來呈現本次的聯名企劃。音波紋與超大瓶蓋設計T恤都十分搶眼，還有美式棒球風格的外套與帽子，以及滿版復古印花系列單品。

▲百威X （A）NOWHEREMAN。



全新的百威聯名潮品系列「只送不賣」更顯得極具收藏價值，即日起至9／30截止，只要先下載「AVInbev」APP，購買印有QRcode的330ml鋁罐或600ml玻璃瓶，掃碼之後便可集點兌換。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

說到跨界聯名，如果你覺得百威啤酒聯手潮牌不夠奇特，那麼台灣老牌滷肉飯品牌鬍鬚張攜手德國百靈旗下知名的Braun電鬍刀的聯名夠厲害了吧？還有先前為大家介紹過3C周邊品牌Casetify推出的「番茄醬」聯名系列，也是一上市便造成話題。

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