停止人生的4種期待　你的生活會更好，活得更快樂

▲期待在人生是件好事，但錯誤的思考會讓快樂更遠。（圖／pakutaso、unsplash，以下同）

編輯／借借

在人生的過程裡，總會碰到讓人失望的事，雖然這種感受真的不好，但有一些失望的情緒，其實是過度的期待所造成的，生命中對未來充滿希望或期待確實是件好事，而正確的訴諸期望也是很重要的，放開4種不適合的負面期待，你的情緒會變得更好，活得更快樂。

期待別人喜歡你

一生中會碰到各式各樣形形色色的人，對方擁有不同想法、喜好、個性與思考模式，你不能一昧的期待周遭的人都喜歡你，即便是偶像明星，擁有龐大資源打理自己，也不可能都沒有負評，更何況是一般人，為了別人不欣賞你而傷懷，根本是件傻事。

期待別人知道你在想什麼

即便是天天相處在一起的夫妻、親子或家人，都不一定真的了解你在想什麼，「盡在不言中」這件事情可能適用於單一事件，但絕對不是所有的人都需要知道你的想法，如果因此還生悶氣，根本是自己的任性造成的，清楚的表達你的看法或想法，才是自己應該做的事情。

期待別人會改變

人確實會變，但是要本身對生活有自我領悟的時候，已經成形的行為模式跟個性，不要認為會有人輕易為你（或你為他做的事情）而有變化，這幾乎是緣木求魚的事，為此注入期待，通常只有失望收場，不僅愛情，包括工作職場也一樣。

期待別人同意你的看法

人的生活快不快樂，絕對不是別人「同不同意」所造成的，清楚了解別人的看法對你而言「不是主要」，清楚定義你想要的生活、認同自己的做法，遠比「別人同不同意」要重要的多，拿回生活的主導權，建立起越來越多的自信。