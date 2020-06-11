大創、無印良品就有賣！超實用收納小物只要銅板價

記者李薇／綜合報導

很多人家裡的電棒捲跟吹風機總是東倒西歪，像是浴室裡面的洗面乳或是卸妝膏，也是常常難以收納整齊，不過像是日本人就有很多這種小智慧，只要一些小工具，就可以輕輕鬆鬆把這些東西收納乾淨，快來看看到底是怎麼做的吧！

▲超好用的S鉤。（圖／meeee_co IG）



大創S型鉤子

這種S型的鉤子不但大創有賣，很多生活五金行也有，只要用這樣的東西掛在橫桿上面，就可以輕鬆收納電風扇或是電棒捲這類型的東西，相當方便又好用，重點是只需要銅板價格，就能夠搞定那些凌亂的線材，簡直有夠方便。

▲無印良品的小收納夾。（圖／mi____tn25 IG、_mii_6 IG）



無印良品小扁夾

浴室裡面的收納往往最是麻煩，尤其是軟管設計的洗面乳、泥膜之類的單品，用到最後絕對是東倒西歪，日本女孩就會去入手無印良品的小扁夾，直接把它們一條一條收納好，重點是使用的時候直接拿起來或是擠一點就可以用，完全不用擔心它們又掉到地上、亂成一團。

▲RT推出的刷具、美妝蛋收納盒。（圖／gyul_cos IG）



黏貼式收納盒

家裡的亂源通常還有一項單品就是美妝蛋跟彩妝刷，韓國real techniques就設計一款可以收納刷具的矽膠盒子，背後有背膠可以任意黏貼在化妝台的任何角落，不只可以收納刷具，還有可以放海綿蛋的款式，非常適合住在外面、空間不大的小資族使用。