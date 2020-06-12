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「皺臉皮卡丘」公仔被軟糖酸到！搞笑表情讓網友跪求量產

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編輯／Emily　圖／翻攝自twitter@shigemochi_kun

《精靈寶可夢》的皮卡丘擁有大批粉絲，每次推出新商品總是引發搶購潮，像之前的皮卡丘pure造型軟糖就超紅，而日本推特上有一位動物模型創作家（@shigemochi_kun）就自製了一款「皺臉皮卡丘」公仔，讓他配上皮卡丘軟糖，拍出一系列萌照，皺眉痛苦的模樣就像被軟糖酸到，也太可愛了吧！

▲皺臉皮卡丘公仔。（圖／翻攝自twitter@shigemochi_kun）

「皺臉皮卡丘」公仔是純手工由黏土製成，再上色、塑造表情，皺在一起的眉頭、嘴巴，加上瞇成直線的眼睛，模樣逗趣搞笑，頭上戴著偵探帽，配上圓滾滾的身軀，模樣超Q！他與皮卡丘軟糖互動的系列照特別有趣，手捧著軟糖就像正在吃，配上皺眉表情，一臉被檸檬酸到的樣子。

▲皺臉皮卡丘公仔。（圖／翻攝自twitter@shigemochi_kun）

▲皺臉皮卡丘公仔。（圖／翻攝自twitter@shigemochi_kun）

另一系列是「皺臉皮卡丘」與打翻的咖啡，肥肥身型配短短小手，果然很不靈敏，打翻咖啡配上這個表情，完全可以感受到他的哀怨。跟真正的咖啡杯合照時，看起來若有所思，就連背影都可愛，皮卡丘的閃電尾巴、花色等細節全部都完美重現。

▲皺臉皮卡丘公仔。（圖／翻攝自twitter@shigemochi_kun）

▲皺臉皮卡丘公仔。（圖／翻攝自twitter@shigemochi_kun）

▲皺臉皮卡丘公仔。（圖／翻攝自twitter@shigemochi_kun）

▲皺臉皮卡丘公仔。（圖／翻攝自twitter@shigemochi_kun）

創作家也大方分享了製作皮卡丘公仔的過程，有一雙巧手的話，不妨跟著影片動手做看看。 

其實這款「皺臉皮卡丘」是出自電影《名偵探皮卡丘》裡面的造型，戲裡的皮卡丘就是頭戴偵探帽、愛喝咖啡，擺出厭世、哀傷的皺皺臉，這系列當初官方寶可夢中心有推出同造型的絨毛玩偶，毛毛的皮卡丘配上皺皺臉表情，比原版更可愛，有搶到娃娃的網友們也紛紛曬照分享。

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關鍵字：

皮卡丘, 寶可夢, 精靈寶可夢, 模型, 公仔
fashion.net

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