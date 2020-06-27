「減醣飲食」好習慣三周就能養成！入門第一步從戒掉手搖開始

「減醣」這個詞越來越流行，成為許多人減重時控制飲食的方式。但減醣不等於限制自己不碰澱粉或是都不吃水果，均衡飲食對身體也是非常重要。21天就可以讓妳養成良好習慣，入門其實很容易，減醣也可以吃得飽不必挨餓！



何謂減醣？



所謂低醣、減醣飲食，是指限制每日的醣類攝取量，我國「每日飲食指南」建議每日約有50-60%的熱量來源為醣類，適量的醣可以使我們的身體機能維持正常的運作，但減醣者建議控制在熱量約20-40%，保持身體所需要最低量的醣類。



養成習慣不碰糖



減醣者可以從戒掉「精緻糖」，精緻糖非天然的糖分，會造成血醣飆升、肥胖也不會攝取到營養，像是加工過後的冰糖、白砂糖、黃砂糖、高果糖玉米糖漿等，都會加入日常所食用的手搖杯、糖果、麵包含糖食品中，因此不建議過多攝取。



先設立目標



一開始執行減醣飲食相信許多人都會半途而廢，因此為自己設立目標是非常重要的！例如找一條穿不上的褲子，告訴自己必須在一個月以後穿進去，或者找尋也想執行減醣的朋友，有伴互相叮嚀更有動力執行，千萬別找到豬隊友喔！只要慢慢減少甜食、飲料等頻率，養成習慣也不必對自己過於苛刻，一下就戒掉很容易破功。並且定期量體重可以觀察自己的變化，也會更有毅力。



第一週入門從手搖杯開始



含糖飲料所含的糖分真的是相當驚人，只要一杯往往就超過每日建議糖攝取量的50公克，夏天即將到來建議讓自己遠離飲料店，千萬不要一時管不住自己的嘴而失敗。隨身攜帶水杯提醒自己多攝取水分外，還可以避免購買含糖飲料。真的忍受不了誘惑就去刷牙，因為刷完牙就不會再進食只能多喝水！



第二週減量甜食、麵包



撐過第一週的妳可能可以戰勝飲料的誘惑，但是甜食、麵包等，是許多人生活不可或缺的食物。但是加工食品往往都是元凶，盡量讓自己正餐吃飽，避免再吃飯後甜點，如果嘴很饞可以以椰棗、堅果、花生酥、麥芽糖等健康食物代替。除了減醣外可以搭配運動達到更好的減重效果，也可以轉移想吃甜食的注意力。



第三週改變用餐習慣

把一天攝取的醣類集中在一餐，尤其是在運動完後效果更好！因為運動完吃醣類食物可以幫助胰島素提升，而胰島素是合成荷爾蒙，有助於合成的作用。運動完肌肉處於撕裂狀態，這時補充營養，加上胰島素的合成作用，可以達到增肌效果。日本研究也建議吃飯時從菜先攝取，再吃肉、飯、水果，對於血糖波動較低。但含有高糖分的水果，鳳梨、芒果、荔枝、釋迦、葡萄適量攝取就好，可以多食芭樂、小番茄、奇異果。



減醣不等於不吃澱粉



在攝取澱粉的時候，很多減醣飲食者都有迷思，是不是都不可以吃澱粉？其實不是！是避免吃精緻澱粉以原型、粗糙澱粉取代，像是用糙米、地瓜、南瓜代替白米飯、白麵條、白吐司等碳水化合物。不僅對健康較好，且讓血糖上升的速度也會較慢。把澱粉類食物放在最後吃，也能增加飽足感。



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編輯整理：林芊佑



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