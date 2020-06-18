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4個小資族要知道的時尚手錶品牌！高CP值、有設計感　2000元內就能入手

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▲▼2,000〜5,000內4款時尚手錶品牌推薦！高CP值、佛心價小資族入手沒煩惱。（圖／Bella儂儂提供）

小資族如儂編，秉持精打細算精神，推薦的錶款當然也是好入手的小資價格！無論你是從「2千」、「3千」還是到「5千」，在親民價、耐用、好搭配、質感設計都兼具的前提下，讓你能找到適合自己的腕錶品牌！

1. Daniel Wellington

▲▼2,000〜5,000內4款時尚手錶品牌推薦！高CP值、佛心價小資族入手沒煩惱。（圖／Bella儂儂提供）

品牌來自於人稱最懂「如何過生活」的北歐國家瑞典「Daniel Wellington」，也就是普羅大眾俗稱的「DW」錶，主打一錶抵百款，你只需要買一只，就可以依你喜歡的配色及場合，迅速更換錶帶，換了錶帶，就好比買到新錶，依穿著展現不同的風格，非常值得、也很划算。

2. Knot

▲▼2,000〜5,000內4款時尚手錶品牌推薦！高CP值、佛心價小資族入手沒煩惱。（圖／Bella儂儂提供）

創立於2014年的日本錶牌「Knot」，短短幾年就成了日本最時尚的人氣腕錶品牌。主打概念其實跟DW很像，你可以因應當日心情和服裝風格，自由搭配錶帶和錶盤配色，組合方式多達千種以上！CP值超高〜

3. Swatch

▲▼2,000〜5,000內4款時尚手錶品牌推薦！高CP值、佛心價小資族入手沒煩惱。（圖／Bella儂儂提供）

一說到「Swatch」，問10個人應該有11個人都聽過吧，尤其印有滿滿鮮豔色彩圖案的PVC塑料錶帶，更可說是儂編自有記憶以來，對於品牌的最大印象！而且入門款的價格普遍也只要約2,000元左右就能輕鬆擁有，如果你想迅速獲得時尚、新潮又有多種花樣設計的錶款，選Swatch準沒錯！

4. Marigold

▲▼2,000〜5,000內4款時尚手錶品牌推薦！高CP值、佛心價小資族入手沒煩惱。（圖／Bella儂儂提供）

高顏質又高性質的錶很難找，就算好不容易找到了，通常也不便宜，但最近有一個倍受不少Blogger推崇的韓系品牌「Marigold」，卻以簡約、優雅、大錶面的設計，迅速打響名堂，基本款的玫瑰金配色只需要2,000內就能打包帶走，甚至推出「錶 + 飾品」的禮盒選項，貼心的連同飾品都幫你通通搭配好，氣質再加分。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／IG@Marigold、@Swatch、@Knot、@Daniel Wellington、Pinterest

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

手錶, 小資族, 高CP, 配件, 佛心價
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