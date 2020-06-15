包・開箱／女神搶背的「帆布TB包」　學會「特殊開法」不出糗

▲BURBERRY 帆布TB包開箱，特殊開法學起來才不會出糗。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／專題報導 圖／記者王則絲社、品牌提供

BURBERRY經典「TB包」已在時尚圈風靡多時，在今年春夏推出了全新的帆布款，備受國內外女星們的愛戴，名媛辣媽孫芸芸和女神曾之喬都早已加入曬包行列，這款TB包最吸睛之處就在於TB金屬花押鎖扣，開啟的方式相當特別，如果不知道怎麼開就太糗了，今日由《ET FASHION》來帶大家揭曉。

▲帆布TB包款風靡時尚圈。（圖／翻攝自IG@chiaochiaotzeng、@aimeeyunyunsun、@kiwileehan、@burberry）



「TB包」是現任創意總監Riccardo Tisci，以創辦人Thomas Burberry的姓名縮寫「TB」為此LOGO的靈感來源，率先推出的小牛皮材質就是大家所熟知的經典包款，短時間內便擠進IT BAG之列。而BURBERRY在今年春夏推出的「THE CANVAS STORY」全新帆布系列中，也一道將TB包換上了輕盈的帆布。

今日《ET FASHION》要來帶大家近賞的「小型雙色調帆布TB包」，自今年春夏推出以來便頗具盛名，許多明星、藝人都紛紛曬包，所屬「THE CANVAS STORY」帆布系列更找來了新一代超模好友哈蒂德姐妹花和坎達爾珍娜演繹形象。簡約的方包外型、掀蓋設計，換上帆布之後多了分休閒氣息，讓搭配的自由度更高，搭以皮革滾邊以及內裏，盡顯細緻車縫工藝。

然而，最吸睛的細節莫過於金屬字母TB鎖扣，一般人看到這樣的設計幾乎都不疑有他，開始摸索可按壓的開關鈕，或以為是由下往上開的磁吸扣，但是TB包沒這麼無趣，這款TB包的開啟方式是直接將T往下扳，接著再掀開上蓋，它採用的是夾扣的方式，不學起來的話就太落伍了。

米白色的帆布一年四季都很適合，滾邊皮革的部分則有經典棕色、紅色可選擇，先前的IG限定系列還曾推出過亮橘色，今年秋冬則增加了「寶寶藍」新選擇。

內部空間有兩個夾層，以及一個拉鍊暗袋，經過實測，長夾也是能夠放入的！容量充足，背帶部分使用「皮帶」的設計概念，穿過包內兩個金屬環，不裝背帶時可當作優雅手拿包；裝上背帶後也可斜背、肩背。

▲小型雙色調帆布及皮革 TB 包，NT＄65,000。



【同場加映】

「帆布」包款材質堅固耐用卻能保持輕盈，想要一款能同時適合休閒、正式場域的包款，帆布材質是很棒的選擇，除了本次開箱介紹的BURBERRY 帆布TB包，也推薦給大家CELINE的帆布系列包款，雙色、包邊設計與TB包有異曲同工之妙；「老花帆布」包款是時下最流行款式之一，DIOR近期推出的全新BOBBY包型，也有此選擇。

▲CABAS CELINE帆布及小牛皮小型直式提包NT＄44,500。（圖／翻攝自@rainie77）

▲Dior Bobby Oblique 藍色刺繡帆布中型肩背包NT＄110,000、小型肩背包 NT＄99,000。



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