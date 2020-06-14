疫情趨緩還是要勤洗手！13款「天然成分」洗手乳　放在家裡就像藝術品

為了遠離病毒，每天勤洗手是非常重要的！常常洗手最怕洗手乳味道難聞、洗完手變得乾澀、外型不夠好看放著相當礙眼。別再煩惱了！儂編整理以下13款好用又美觀的洗手乳，除了味道天然好聞，質地滋潤溫和外，還兼具美觀放在家裡就像藝術品，讓洗手變成一種享受。



1. FRAMA天然香氛洗手乳



《FRAMA》是丹麥的居家品牌，簡約質感包裝放在廁所宛如裝飾品，天然的成分適合各種膚質的人使用。檀香、雪松、依蘭為基底的天然香氛精油，有助於使用者紓緩壓力，滋潤質地就算洗完手也不乾澀。瓶身選用義大利訂製玻璃瓶，既環保又可以重複使用，很符合品牌推廣的永續發展理念。



2. Sans [ceuticals] 紐西蘭完美pH值淨手沐浴露



來自紐西蘭的《Sans Ceuticals》被評為「極簡主義者的夢想」，不添加任何化學成分連敏感肌、孕婦及孩童都可以安心使用。除了洗手也可以用來沐浴，主要成分神經酰胺、維生素B5、荔枝提取物等，天然配方對皮膚良好也對環境友善。



3. THREE舒活洗手露



《THREE》的包裝維持一貫自家品牌的風格，主打保濕滋潤好起泡，甜橙精油、茶樹精油、摩洛哥堅果油等香氛療癒身心靈，在洗手的同時還能順便去除老廢角質，溫和的保養雙手。



4. Aesop尊尚芳香手部清潔露



《Aesop》開發了一系列肌膚護理產品，品牌受到許多人的青睞。主要採用植物萃取和抗氧化成分。這款手部清潔露也是萃取草本植物及研磨的浮石，可以溫和去角質並且有效清潔雙手。壓頭式或旋蓋式的兩款設計，讓消費者可以重複使用壓頭式，減少12公克的塑膠用量，也是相當重視環保的品牌！



5. TANGENTGC洗手沐浴乳







瑞典的品牌《TANGENTGC》以美學為底蘊，融合自然極簡的風格，所生產的產品有著極高的品質保證。白色透明瓶身，配上簡潔大方的字體，天然成分加入法國香水等級的香精，不含防腐劑、螢光劑染色劑等。以冷杉、雪松、葡萄柚果香系列最受歡迎。



6. LE LABO洗手乳







《LE LABO》推出洗手乳產品，可愛的印刷字體，光看包裝就讓人想掏出錢包！羅勒與扁柏兩種香調，使用沙棘、迷迭香葉、甘蔗等天然萃取物取代化學合成成分。洗手同時也是視覺、嗅覺雙重享受！



7. Maison Louis Marie香氛洗手沐浴乳



香氛品牌《Maison Louis Marie》成立於比利時，品牌創辦人瑪麗•杜佩蒂特多瓦士有著法國植物學家族背景。使用木質花香調推出洗手沐浴乳，讓人彷彿置身於森林般沉靜。富含有機洋甘菊、蘆薈、金盞花、綠茶葉萃取物，溫和清潔肌膚，使肌膚感到舒緩。



8. URBAN APOTHECARY洗手乳



來自英國倫敦的精品居家香氛品牌《Urban Apothecary》，黑色瓶身典雅又有格調，低調中帶著奢華感。有椰子、無花果、牡丹花、薰衣草等香調，味道好聞又天然防疫時期是不是很需要來一瓶，這麼美的包裝每天看到都會心情很好！



9. Layered Fragrance植萃香氛沐浴洗手露



日本的小眾極簡輕奢品牌《Layered Fragrance》，有著獨特的香氣植物精粹成分。綿密泡沫可以洗手及洗淨身體，保持肌膚水潤不乾澀，讓妳一整天都能散發淡淡的香氣。有檸檬皮、甜橙花和玫瑰等氣味，白色瓶身乾淨清爽。



10. Tom Dixon Eclectic洗手乳



黑色瓶身搭配金屬光澤有種現代科技感，洗手乳含有黑黏土和木炭萃取物，將木質香氣、烏木、廣藿香的味道，溶入黑色液體中，有別於其他白色洗手乳。Tom Dixon堅持：「更美好的居家生活，如果只有家具或精緻擺設是不夠的，要更多能親身感受的物件，才能開啟探索居家美學的那扇大門。」



11. 橘子工坊洗手慕斯



台灣品牌《橘子工坊》想必大家都不陌生，容易購買又實惠！慕斯質地泡泡更綿密，其中還添加保濕因子維他命E，溫和不刺激。自然的橘子香氣讓小孩也喜歡洗手，絕對是居家必備商品。



12. 歐萊德合歡果泡沫洗手乳



同樣是台灣品牌的《歐萊德》，追求「萬物皆可用」的信念，因此洗手乳使用天然合歡果、沙棗樹果、滿天星等多種植萃活性成分，還可以舒緩手部肌膚不適。更加入天然起泡成分，讓泡泡細緻好沖洗。



13. 綠的green 抗菌潔手慕斯



《綠的green》在台灣創立50年以上的品牌，抗菌潔手慕斯主打親子共用。無添加石化起泡劑溫和好起泡，同時節省用量好沖洗。使用Ecocert有機認證潔淨成分，讓爸媽給孩子使用也可以很安心。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／ARTIFACTS、pchome、O'right、博客來、nordic、MARAIS、St.Malo Wang、Urban Apothecary、selfridges、THREE、Aesop、TANGENTGC

編輯整理：林芊佑



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