少女還不爆買起來！美炸的粉紅蜜粉　拿出來補妝閨蜜都羨慕

記者李薇／綜合報導 圖／trendmood1 IG、annasuicosmetics IG

粉紅色應該是少女都會喜歡的顏色，最近不少化妝品牌都推出粉紅色包裝的單品，光是外型就美到讓人想包色，這次總共有護唇露、粉餅還有護手霜，每一款外形都很粉嫩，適合夏天在外補妝使用。

HUDA BEAUTY SILK BLAM

風靡全球的HUDA BEAUTY在最近推出全新的SILK BLAM，以護唇露的風格上市，粉紅色的包裝散發出貝殼的光澤，看起來非常繽紛粉嫩，非常有質感，細緻的刷頭剛剛好可以打造出豐滿水嫩的唇妝效果。

在質地上有點類似唇蜜之類的材質，帶有一點水狀的質感，使用起來一點都不會黏膩，可以帶出很飽滿、豐潤的唇部妝感，不只可以作為護唇的效果，也可以搭配唇彩，先用唇膏打底，再使用唇露，創造出透亮、水嫩的妝容效果。

ANNA SUI 美白護手霜、美白蜜粉

以波希米亞風格設計受到歡迎的ANNA SUI彩妝，最近推出全新的美白夏季限定系列，其中美白蜜粉使用非常可愛的波西米亞風格，設計出粉紅色、金色混合的粉盒，連裡面的絨毛粉撲也是採用粉嫩的粉紅色，相當用心。

另外，在蜜粉部分使用起來，粉質相當細緻，可以帶給臉部肌膚透明感的妝容效果，同時達到更好的持妝效果，在護手霜部分，水乳狀的質地非常清爽保濕，帶有薔薇花的香味，讓人使用起來心情都特別好。