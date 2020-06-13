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改造NIKE舊衣變火辣馬甲！「每件獨一無二」翻倍價竟完售

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編輯／Ann 圖／翻攝自IG@almost.on.time

快時尚品牌滿天飛，短時間內推出新品無疑是對環境造成負擔，於是不少人開啟「環保時尚」，主張運用舊衣回收再改造。美國小眾品牌 Almost On Time就擅長將一般人穿過的二手NIKE服飾搖身一變，改造成當季夯款，甚至比原本新衣貴出好幾倍，竟也火速完售。

美國小眾品牌 Almost On Time突發奇想運用二手的NIKE服飾，通過不同剪裁加以改造成當下流行款式，其實並沒有特定的設計想法，而是基於環保理念，將穿過的棉褲、T恤、帽T剪開再縫合，且皆保留原本Swoosh細節，只是加以裁縫師的巧手點綴，修飾成馬甲或是背心等單品。

比方還留有棉褲褶縫的背心，注入了白色綁帶元素，不僅能夠輕巧修飾肩膀線條，就連背部也採用半縫合，宛如鞋帶一般的捆綁方式，火辣露背十分街頭風。或是將已經穿到破洞的布料稍為修飾，周圍採用刮破處理反而更有刻意的做舊效果。品牌專門回收舊衣製成新衣，並且每件單品都只有一件，所以在官網上一公開便會隨即完售，更令人驚訝的是，單品售價約美金225元（台幣約6655元），甚至比新衣的價格還高出好幾倍，仍是款款熱銷，也算是間接賦予舊衣全新生命。

關鍵字：

NIKE, 舊衣, 回收, 環保, 改造, 設計, 美國, Almost On Time
fashion.net

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