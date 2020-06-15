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想要談一場成熟的愛情　你必須知道的7件事

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▲兩性,情侶,約會,交往。（圖／unsplash）

▲擁有一個成熟的心態，才能迎來一段成熟的愛情關係。（圖／翻攝PAKUTASO、unsplash，以下同）

編輯／借借

關於感情，沒有什麼既定的教科書跟讀本，那是一場只有自己能感受與體認的經歷，也是一種最純粹的自我選擇，它可能是最困難的，也可能是最容易的，你與對方的適不適合，情感是一個因素，相處的模式又是另一回事了，想要走入成熟的愛情，這7件事你該知道。

愛不能克服一切
愛當然是兩人關係最重要的關鍵，但它不是唯一的元素，也無法是唯一的要素，想要用愛克服一切或掌握一切，是不可能的，更何況愛如此多變。

▲女性,女生,獨立,單身。（圖／unsplash）

有時確實很糟，但不是世界末日
兩人相處不可能時時刻刻都是甜蜜期，有時在這段關係裡的感受真的很糟，但無論心理有多難過，記著「這不是世界末日，也絕不是你的末日」，之後你絕對還會再快樂起來，試著笑看一切。

單身,女性,厭世（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

對方需要空間
只有沒自信到過分的地步，才會想分分秒秒控制對方，如果你認為這樣會有安全感，其實你才是最不快樂的那個人，有安全感然後呢？

愛情不是你的全世界
就算真的很喜歡，也請保持你的理智，把「自己的全世界」加諸在對方身上，不僅讓對方受到壓力，平衡也會因此偏離，請在這段感情中保有你自己。

▲兩性,感情,情侶,戀愛,吵架,失戀。（圖／翻攝PAKUTASO）

被愛的感覺很重要
每個人都會陶醉在其中，就是當有人呵護你的時候，享受這個過程，同時不要忘了當呵護別人的一方，適時的向對方表示愛意，不要用「不拿手」、「我不知道怎麼做」來當不做的爛藉口。

愛不是一種拯救
愛情的感覺很美好，尤其當它美好的時候，他會讓你心情愉快、充滿自信，但它不是一種拯救，唯一能拯救人生的人只有你自己，對方給的愛情，可以視為一種「治癒」，但別把它最大化，相對的你對別人也一樣，不要想用愛情「拯救誰」。

▲女性,單身,傷心,沉思,思考,憂鬱。（圖／unsplash）

給自己止損
即便你在乎對方，願意給他寬容，然而這不是無限的，總有一天你會忍不下去，你只需要試著不要在那天到來時賠上一切。

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學
fashion.net

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