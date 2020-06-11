蔡詩芸愛的AP錶新增機械錶　經典輪廓加大1毫米

▲AP皇家橡樹自動上鍊腕錶34 毫米藍面鑲鑽款，738,000元。（圖／AP提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

猶記得今年2月情人節，蔡詩芸收到老公王陽明愛的大禮，是AP（Audemars Piguet，愛彼錶）566,000元的皇家橡樹33毫米石英鑽錶，大手筆寵妻兼放閃。品牌再壯大此系列陣容，推出4款34毫米皇家橡樹系列自動上鍊腕錶，品牌特別強調新款非取代33毫米石英錶，而是提供更豐富的選擇，滿足渴望擁有經典輪廓機械錶的女性。

▲蔡詩芸今年西洋情人節禮物是AP皇家橡樹錶徑33mm的石英鑽錶，566,000元。（圖／翻攝dizzydizzo IG）



▲透明錶背秀AP 5800 自動上鍊機芯。



34毫米皇家橡樹系列自動上鍊腕錶中，有2款採用精鋼錶殼，搭配銀色或藍灰色「Grande Tapisserie」大格紋裝飾面盤，其中藍色款的錶圈鑲嵌美鑽增添華麗感；此外，AP同時推出精鋼搭18K玫瑰金的雙色腕錶，以及最貴氣的錶圈鑲鑽18K玫瑰金鍊帶錶，4款均搭載全新5800 自動上鍊機芯，其專屬自動盤是專為新錶而設計。

▲精鋼錶帶搭配18K玫瑰金的34毫米AP皇家橡樹自動上鍊腕錶（左）686,000元，精鋼款583,000元。



▲玫瑰金鑲鑽34毫米AP皇家橡樹自動上鍊腕錶，1,423,000元。

同樣在錶界立下經典的卡地亞（Cartier）Pasha系列腕錶，今年全新改版，當年的格柵設計不復見，但仍保留圓中帶方設計、4個大阿拉伯數字，並加入更多個性化元素，例如錶冠下鐫刻首字母縮寫的服務、可更換錶帶等，提供錶徑35mm與41mm兩種尺寸供男、女顧客挑選。

▲卡地亞Pasha系列今年全新改版上市。（圖／卡地亞提供）