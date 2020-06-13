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LIFE・經典／像咖啡廳般的銀行　日本「肥後銀行」用原木打造溫暖的視覺空間

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▲日本九州肥後銀行。（圖／翻攝FIL官網）

▲日本九州肥後銀行。（圖／翻攝FIL官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

這幾年我們漸漸發現，目前的銀行設計跟小時候的生硬櫃檯感覺不一樣了，強調私人化、尊榮與個人服務的業務，許多銀行改裝後像是高級飯店一般，而日本「肥後銀行」則推出了另一個新概念，善用九州當地的木材，打造一個溫暖如咖啡廳般的舒適空間，說不定也是另一種新起點。

這間肥後銀行子飼橋分行，落腳於熊本市的中央區，將在地的概念發揮得淋漓盡致，先與九州阿蘇市的生活風格品牌「FIL」合作，由該公司負責室內設計，以永續環保為核心，用此概念打造銀行的全新形象。

▲日本九州肥後銀行。（圖／翻攝FIL官網）

以往我們所熟悉的制式櫃檯、亮著白色清晰光線的日光燈、一個一個排列整齊的等候椅，都沒有在這間分店出現，取而代之的是來自阿蘇大觀森林的間伐材，所製成的大面牆面、櫃檯接待空間、以及特殊設計的等待椅，其建材也是來自該銀行所認領的大片林地，達到使用、植林、照顧的永續平衡。

▲日本九州肥後銀行。（圖／翻攝FIL官網）

間伐材是密集植林之後，在樹與樹之間需要更多陽光穿透而砍下的木材，用在建築與裝潢上更加符合廢材利用的概念，然而木頭給人的溫暖感，正能符合大部分家居或公共設施的需求，大片落地的玻璃窗引進陽光，也讓來洽公辦事的民眾彷彿進入九州的森林一般，大大顛覆了民眾對於銀行的刻板印象。

▲日本九州肥後銀行。（圖／翻攝FIL官網）

關鍵字：

LIFE經典, 肥後銀行, 建築, 設計
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