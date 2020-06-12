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討厭為感情「負責任」的3大星座男　雙子趁年輕要好好享受

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▲討厭為感情「負責任」的3大星座男　。（圖／翻攝unsplash）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash

有些男生對另一半或許很大方，也可能很疼寵對方，但他們只想享受戀愛的甜蜜和快樂卻不想負責，一說到未來規劃就裝死混過去。像是以下3個星座男，有的是不想放棄自由，有的是想趁年輕好好玩樂，但不論如何，要他們對感情負責，那可是難上加上。

▲討厭為感情「負責任」的3大星座男　。（圖／翻攝unsplash）

雙子座

其實不是所有雙子座男生都很花心，但雙子男一花心起來，那就是情場浪子佼佼者，教科書級的存在，所以導致雙子男一直被貼上花心、渣男、玩咖之類的標籤。最主要是因為雙子男容易存著「有便宜就佔」的想法，不趁著年輕條件好的時候好好享受，更待何時？對他們來說，在還沒想定下來前都是「責任是什麼？我不知道」，所以只要看得過眼就來者不拒，合則來不合則分。

▲討厭為感情「負責任」的3大星座男　。（圖／翻攝unsplash）

天蠍座

天蠍座男生首要看對象的條件，再來還要時機對了，才會出現所謂的責任感。如果在天蠍男認為自己到了該安定下來的人生階段，又碰到條件夠好、能夠迷住他們的另一半，他們的責任感就會油然而生。一旦決定安定下來，天蠍男就會很自制且專一，但如果另一半條件達不到他們的理想標準，他們就會覺得繼續享受人生比負責任更重要。

▲討厭為感情「負責任」的3大星座男　。（圖／翻攝unsplash）

射手座

「生命誠可貴，愛情價更高，若為自由故，兩者皆可拋。」這句名言可說是射手男的最佳寫照。喜歡冒險、重視自由的他們，就算有喜歡的對象、交往了，也是抱著試試看的心理，很難有人難讓他們甘願放棄自由自在的生活定下來，所以他們不會為了一棵樹放棄整片森林，更別提什麼負責任。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 兩性, 戀愛, 感情, 情侶, 交往, 負責, 負責任, 責任感, 雙子, 天蠍, 射手
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