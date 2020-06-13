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女孩快筆記！睡前變美的9個習慣　竟然還有「咬勺子」

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▲▼女孩快筆記！睡前變美的9個習慣 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲9個習慣持續做，變美超有感。（圖／翻攝自IG/aoi186）

編輯 / Lily

人家說「沒有醜女人，只有懶女人」這句話說的一點都沒錯，女生的美是靠著努力一點一點累積，有付出就能看到改變。只要在睡前少滑手機，多做以下9件事，讓你整個人氣場變好，顏值也跟著提升。

#睡前塗抹身體乳

每天堅持塗，你會發現肌膚變得嫩滑，如果你是乾性肌膚，記得洗澡後當身體微濕就可抹上，這樣的吸收效果更好。

▲▼女孩快筆記！睡前變美的9個習慣 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲一口潔白牙齒很加分。（圖／Unsplash，以下同）

#重視睡前刷牙

睡前刷牙很重要，這是一個健康女生該有的日常習慣，保持口氣清新是最基本的禮貌。

#睡前護膚習慣

日常保養不能少，水、乳和霜天天都要抹，面膜則視需求而定。年輕女生總害怕抹乳霜會太油，要知道適當的油分對肌膚適有益處，抹乳霜時可搭配按摩手式，由內向外、由下到上，幫助吸收。

▲▼女孩快筆記！睡前變美的9個習慣 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲熱牛奶有助眠效用。

#喝一杯熱牛奶

睡前喝熱牛奶可以安神助眠，若是不愛喝牛奶，溫豆漿也是不錯的選擇，兩者都有美肌功能。

▲▼女孩快筆記！睡前變美的9個習慣 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲有抬腿的女生，腿都不會太粗。

#靠牆抬腿

雙腳抬起來靠在牆上，和身體呈現90度，維持約15-20分鐘。這個動作可幫助消除腿部水腫，持續做可幫助雙腿塑型。

#咬勺子一分鐘

這個動作看似可笑，但卻能幫助肌膚變緊緻，將力量集中在臉頰，咬著勺子堅持一分鐘，把這個當作習慣，你會發現改變。

▲▼女孩快筆記！睡前變美的9個習慣 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲梳頭同時幫頭皮做按摩。（圖／品牌提供）

#勤梳頭

頭皮上有很多穴位，睡前梳頭就相當於頭皮按摩，血氣通了對肝臟很有助益 ，肝臟健康，臉色也會變得更加紅潤。

#熱水泡腳

晚上用熱水泡腳，可以幫助血液運行和新陳代謝，更能改善睡眠品質。當身體機能變好，人自然就變漂亮。

▲▼女孩快筆記！睡前變美的9個習慣 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲每天至少睡滿6小時是基本。

#不熬夜

晚上10點到凌晨2點是夜間黃金修復期，對現代人來說，10點入睡有難度，但最晚應該12點前躺著準備睡覺，熬夜會讓人蒼老，早睡早起才是健康養身之道

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關鍵字：

變美, 習慣, 秘訣, 睡前
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