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「范冰冰生髮飲」粉絲親試超有效　小細毛都長出來了！

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▲▼「范冰冰生髮食譜」粉絲親試有效 。（圖／翻攝小紅書）

▲范冰冰一頭烏黑秀髮，是他的註冊商標。（圖／翻攝自范冰冰小紅書）

記者曾怡嘉 / 台北報導

日前侯佩岑在臉書求助生髮，引起廣大共鳴，相信落髮是許多女生心中的痛，要如何長回濃密秀髮？跟著范冰冰學就沒錯，她的一頭烏黑秀髮來自遺傳，但後天飲食和護髮卻也一步也不少，《小紅書》網友們親試反饋「超有效」，整頭秀髮就像活過來一樣。

▲▼「范冰冰生髮食譜」粉絲親試有效 。（圖／翻攝小紅書）

▲她分享的生髮飲，獲得眾多網友好評。（圖／翻攝自范冰冰小紅書）

范冰冰之前在《小紅書》分享，早上一杯黑芝麻、黑豆、黑米、核桃，用熱牛奶或熱水沖成糊糊的喝下，喝了一個月之後，覺得頭髮在瘋長，又黑又粗，宅在家就喝它吧！有營養，還能增加抵抗力。

▲▼「范冰冰生髮食譜」粉絲親試有效 。（圖／翻攝小紅書）

▲粉絲的真實對照圖，讓人讚嘆。（圖／翻攝自廖曉榮小紅書）

發文一出，就有許多粉絲死馬當活馬醫，照著她的食譜這樣喝，發現新長出來的頭髮黑多了，落髮問題也有改善。

▲▼「范冰冰生髮食譜」粉絲親試有效 。（圖／翻攝小紅書）

▲護髮時臉也別閒著，敷臉讓保養更有效率。（圖／翻攝自范冰冰小紅書）

除了生髮飲，網友也力推她的洗髮術真能讓髮質復活，簡單來說就是洗頭前先使用護髮素把頭髮弄順不糾結，接著再使用洗髮精，髮中到髮尾部分抹上髮膜，戴上護髮帽停留20分鐘，這時可以敷上面膜，接著沖乾淨後，頭皮在抹上頭皮精華。

▲▼「范冰冰生髮食譜」粉絲親試有效 。（圖／翻攝小紅書）

▲范冰冰被網友譽為頭髮之神（圖／翻攝自范冰冰小紅書）

網友分享，循著以上方式照做四個月，頭上冒出許多新生髮，原來范冰冰真的沒騙人，不需要花大錢，也能讓頭髮慢慢長回來。范冰冰果然是最強博主，當之無愧！

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關鍵字：

生髮, 范冰冰, 食譜, 洗頭
fashion.net

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