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受不了滿臉痘印、凹凸坑洞？預防＋改善痘疤的3大要點快記好

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▲預防＋改善痘疤的3大要點快記好。（圖／翻攝IG）

▲。(圖／翻攝IG@sooyaaa__)

記者張毓容／台北報導

受到氣候環境影響，許多台灣女性不僅深受痘痘粉刺困擾，長完痘痘後殘留的痘疤更讓不少人心中的痛。而一般人所謂的「痘疤」，在醫學上分為色素沈澱造成的泛紅或灰暗色印記是為「痘斑」，和肌膚表現凹凸不平整的疤痕表徵是為「痘疤」，但不論是痘疤或痘斑都是因為痘痘生成時沒有適當治療，造成肌膚感染、發炎，進而使得肌膚組織受到傷害留下的「印記」。想要改善痘斑及痘疤困擾？快把以下3大要點記好，跟滿臉痘印說再見。

▲預防＋改善痘疤的3大要點快記好。（圖／翻攝IG）

▲。(圖／翻攝IG@goodal_official)

1.降低痘痘生成機率

想要改善痘疤問題，最根本就是從降低粉刺發炎變成痘痘的機率，痘痘少了，殘留下痘疤的機會也減少了。除了注重臉部清潔、保養，也要維持健康飲食和正常作息，幫助減緩痘痘生成狀況；另外，對於已生成的痘痘也要積極給予治療，盡量不要自行擠壓，以免造成肌膚損傷，留下痘疤。

▲預防＋改善痘疤的3大要點快記好。（圖／翻攝IG）

▲。(圖／翻攝@innisfreeofficial)

2.用美白產品幫助淡化痘斑

而對於已產生的「痘斑」，日常保養做好保濕之餘，可局部使用適合個人肌膚狀況的美白產品，幫助加速黑色素代謝。

3.坑洞痘疤需依靠醫學美容

而若是程度較嚴重的痘疤、肌膚凹凸不平的坑疤，單靠保養無法改善，需要借助醫學美容，建議向皮膚科醫師諮詢接受治療。

►反覆冒痘？不能吃炸雞？皮膚科醫師解答鄉民最常問的痘痘5大問題

►胸前後背狂長痘怎麼辦？先搞懂2種成因　從預防方法下手

►肌膚太乾也有影響！做好4件事讓美白淡斑效果更加倍

關鍵字：

保養, 護膚, 痘疤, 痘印, 坑洞, 色素沈澱, 改善, 預防, 方法, 美白
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