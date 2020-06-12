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CITIZEN比不鏽鋼硬5倍的超級鈦要上太空　15萬雙色紀念錶搶先看

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▲▼ CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN鈦金屬腕錶問世50周年的旗艦紀念限量腕錶CC4025-82E，158,000元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年CITIZEN迎來世界首款鈦金屬腕錶50周年，將此降低人體對金屬過敏機率的材質引進錶界後，又克服比不鏽鋼更容易刮傷的缺點，於2000年發展出比不鏽鋼硬度高5倍、且色澤更光亮的Super Titanium超級鈦TM，鈦金屬科技走過半世紀，今推出旗艦款紀念限量錶CC4025-82E，是首款雙色組合的超級鈦腕錶。

▲▼ CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CC4025-82E採用鈦金屬科技與CITIZEN獨家表面硬化技術，底層為DURATECT DLC及上蓋的DURATECT櫻花粉紅金錶殼。

紀念鈦金屬腕錶問世50周年的限量錶，採用鈦金屬加上CITIZEN獨家表面硬化技術，底層DURATECT DLC及上蓋的DURATECT 櫻花金錶殼，展現純熟技術；錶殼呈現六層堆疊結構的立體感，搭配俐落切面設計的錶鍊，充滿科幻感，內載光動能GPS衛星對時機芯F950，全球限量550只，台灣配得2只。品牌同時透露日本新創公司ispace合作，將在2021年的登月計畫和2023年的月球表面探測任務中提供Super Titanium超級鈦TM 技術，準備進入太空領域。

▲▼ CITIZEN 。（圖／公關照）▲▼ CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN世界首款光動能GPS衛星對時潛水腕錶F158 CC5006-06L（左）49,800元，CC5001-00W綠面款45,800元。
 

CITIZEN另一嶄新突破是發表全球首款光動能GPS衛星對時潛水腕錶F158，錶圈以全球8大潛水勝地取代原時區的主要城市，而為確保潛水者安全，需同時按下2時與4時位置按把才可開啟或關閉潛水模式，唯電力20%之上才能進入潛水狀態，屆時GPS衛星收訊功能、關閉感光亮度等級顯示、電量等級指示、接收訊號指示、指針修正等功能皆會暫停，只有時間顯示。

▲▼ SEIKO 。（圖／公關照）

▲Seiko潛水錶55周年推出1968 Professional Diver’s 300m復刻版（左起），1965 Diver’s復刻版，1975 Professional Diver’s 600m復刻版腕錶。（圖／Seiko提供）

日本史上第一款潛水錶則是出自Seiko，為慶祝問世至今55周年，品牌精選1965年至1975年10年中最具指標性的3款潛水錶復刻，分別是1968 Professional Diver’s 300m、1965 Diver’s與1975 Professional Diver’s 600m復刻版腕錶，均改為深藍海洋漸層至黑色面盤，並以比不鏽鋼更抗腐蝕的白鋼打造，各限量1100只。

關鍵字：

CITIZEN, Seiko
fashion.net

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